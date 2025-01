Rio Grande do Sul celebra 150 anos da imigração italiana

Cônsul e vice-governador inauguraram calendário de eventos

Publicado em 18/01/2025 às 10:41

Alterado em 18/01/2025 às 10:41

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, e o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, inauguraram nesta semana, em Bento Gonçalves, as celebrações pelos 150 anos da imigração italiana no estado.



A cerimônia contou com a presença de autoridades do governo e da Assembleia Legislativa gaúchos e da comunidade italiana e serviu para apresentar o calendário oficial de eventos para 2025, bem como o portal dedicado à iniciativa e o logo oficial das celebrações.



Em seu discurso, Caruso destacou o valor simbólico do aniversário, que festeja a cultura italiana em um estado onde 40% da população é ítalo-descendente, e a importância de ações para estimular a retomada econômica após as enchentes de maio passado.



Já Souza agradeceu ao cônsul pelo trabalho desenvolvido, lembrando a histórica visita do presidente da Itália, Sergio Mattarella, a Porto Alegre, ocasião que serviu para reforçar a solidariedade e os laços entre o país europeu e o estado gaúcho e que abriu novas perspectivas de colaboração bilateral. (com Ansa)