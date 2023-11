Defesa de brasileiro repatriado de Gaza vai processar mais de 200 por ameaças e ataques xenofóbicos

A advogada de Hasan Rabee, um dos 34 brasileiros repatriados da Faixa de Gaza, afirmou que vai processar todos que atacaram e ameaçaram o homem em suas redes sociais.



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que acusou Hasan publicamente de compartilhar mensagens "pró-terrorismo", também deverá ser acionada na Justiça. De acordo com a Folha de S.Paulo, desde a chegada de Hasan ao Brasil, na segunda-feira (13), ele teria recebido mais de 200 mensagens de cunho xenofóbico e racista, além de ameaças de morte.



A advogada Talitha Camargo da Fonseca, defensora de Hasan, formalizou nesta quinta-feira (16) um pedido ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para que o brasileiro e sua família sejam incluídos no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH). A advogada também vai solicitar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a concessão de escolta policial para as vítimas.



Hasan foi atacado de diversas formas: "Vagabundo safado, te dou um pau se eu te encontrar na rua", foi escrito em uma das mensagens enviadas. Os textos foram compartilhados com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Agressões com conteúdos islamofóbicos, que chamam o brasileiro de "terrorista", também foram encaminhados ao ministério. Outras postagens e recados nas redes atacaram o homem por ter posado em uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme disse a advogada, outros brasileiros que estavam em Gaza e voltaram para o Brasil também vêm sofrendo retaliações nas redes sociais. Para ela, Hasan seria o alvo principal por ter sido um dos mais ativos ao mostrar em suas redes sociais, por meio de vídeos e entrevistas, a violência no enclave no Oriente Médio. (com Sputnik Brasil)