Vídeo: avião carregado de cocaína pousa na fazenda de cantor Leonardo

Uma aeronave com 400 quilos de pasta base de cocaína invadiu, nesta sexta-feira (10), a Fazenda Talismã, de propriedade do cantor sertanejo Leonardo, no município de Jussara, a 270 quilômetros de Goiânia. A Polícia Militar relata que houve confronto com os criminosos que estavam de tocaia no terreno para receber a droga.

Segundo a polícia, o piloto pousou com a desculpa que ia reabastecer o avião, mas mesmo assim não teve autorização dos funcionários da fazenda. Os servidores, então, filmaram a droga sendo transferida para uma caminhonete e discaram 190.

O veículo foi perseguido por policiais e interceptado na BR-070, entre os municípios de Jussara e Montes Claros de Goiás. A perseguição foi marcada por intensa troca de tiros, segundo a corporação, o que levou os dois homens à morte. Outro suspeito fugiu em direção a uma região de mata. Foi criada uma força-tarefa entre a PM, a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para localizar o fugitivo.

Para entrarem na propriedade, os criminosos arrombaram fechaduras, cercas e cadeados. Já os agentes apreenderam duas armas de fogo, uma caminhonete Hilux, dois rádios HT e uma antena para comunicação via satélite.

O avião conseguiu escapar e, até a última atualização da reportagem, não havia sido apreendido. Segundo a Polícia Federal, a aeronave veio da Bolívia até Goiás.

A assessoria de Leonardo afirmou que ele está em São Paulo e que não havia nenhum membro de sua família na fazenda. Funcionários que trabalhavam no local foram os responsáveis por acionar a Polícia Militar após perceberem uma movimentação estranha. Nenhum deles ficou ferido.

Investigadores tentam descobrir a origem da aeronave, mas há indícios de que ela partiu da Bolívia ou do Paraguai. A droga também passará por perícia para verificar se o produto transportado é cocaína ou pasta base de cocaína.