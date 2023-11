Vídeo: Lula conhece Gui, torcedor-mirim do Vasco, e compartilha paixão pelo clube

O presidente Lula (PT) teve um encontro emocionante, nesta terça-feira (7), com o menino Guilherme Gandra, xodó da torcida do Vasco e do futebol brasileiro, no Palácio do Planalto. Segundo sua mãe, Tayane Gandra, foi o próprio garoto quem expressou vontade de conhecer Lula. Ao receber a ilustre visita, o chefe de estado pediu um abraço e disse que fez um novo amigo.

Embora assumidamente corinthiano, Lula também é torcedor do Vasco no Rio de Janeiro. Com Gui em seus braços, em "papo olho no olho", explicou ao garoto a origem de sua paixão pelo clube carioca.

"Eu também sou vascaíno. Viu que o Vasco ganhou do Botafogo ontem? Eu sou amigo do Juninho Pernambucano, que foi um grande jogador do Vasco. Eu fui amigo do Roberto Dinamite, que foi o melhor centroavante do Vasco. Eu entrei no Vasco por causa do Bellini, que foi capitão da Seleção em 1958. Botamos pra quebrar contra o Botafogo. Sou corintiano em São Paulo e vascaíno no Rio. Você tem que ser corintiano em São Paulo", brincou Lula.

Hoje fiz um novo amigo, que é vascaíno no Rio e que, a partir de agora, é corintiano em São Paulo. O menino Gui me emocionou. Assim como eu, ele é apaixonado por futebol.



???? @ricardostuckert pic.twitter.com/G8Z5oLfzOK — Lula (@LulaOficial) November 7, 2023

Gui acenou positivamente sobre torcer para o Corinthians em São Paulo e disse que é vascaíno "desde bebê". Aos nove anos, ele sofre de uma doença genética rara, a epidermolise bolhosa, que causa lesões severas na pele. O menino conquistou o coração dos vascaínos e torcedores de outros clubes após sua história ganhar grande visibilidade nas redes sociais.

Sua luta teve um momento de virada quando, após um período de 16 dias em coma, ele emocionou a todos ao despertar e abraçar sua mãe enquanto estava internado na unidade semi-intensiva de um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro.