"ENEN": nova gafe de Moro rende memes nas redes sociais

Ao criticar a formulação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) mais uma vez se tornou alvo de piadas nas redes sociais ao demonstrar sua falta de intimidade com a Língua Portuguesa. Ao pontuar que a prova deste ano fpo "mal redigida", o ex-juiz federal da operação Lava-Jato errou a grafia do exame, ao qual chamou de "ENEN".

"Tenho pena dos estudantes brasileiros", escreveu o ex-juiz. “A prova do ENEN (sic), além de abusar da doutrinação ideológica, é confusa e mal redigida. Qual é o problema em formular questões e respostas de forma clara, direta e objetiva?”.

A tentativa de criticar o governo Lula (PT) pelo primeiro dia do ENEM não surtiu tanto efeito quanto o erro de grafia cometido pelo senador. O post ganhou grande repercussão na plataforma e foi comentado por políticos como o deputado federal André Janones (Avante-MG): "Provas não são seu forte, né?", ironizou o parlamentar, em alusão às provas anuladas da operação Lava-Jato.

Com a repercussão negativa, ele apagou o tuíte com erro e publicou outro com a grafia correta. O post original foi publicado às 20h03 desta segunda-feira. Menos de meia hora depois, às 20h31, o senador atualizou a publicação. Mas já era tarde, e o erro já estava na boca do povo. No X, antigo Twitter, os memes e piadas com o ex-juiz fizeram “ENEN” parar nos Trending Topics da plataforma.

Aos desavisados: não é ENEN. ENEM é com M! ???? pic.twitter.com/sG4w8bQrQM — Maria do Rosário (@mariadorosario) November 7, 2023

Sergio Malandro Moro @SF_Moro

Estrelando "O ex juíz que escreve ENEN". pic.twitter.com/qKegpLIFIp — Pastor Mala ???????? ????????? (@Prmalaoficial) November 7, 2023

Acho que sei onde Moro aprendeu escrever ENEN... pic.twitter.com/gza3DujhqX — Kennedy (@PetistaGoiano) November 7, 2023

ENEN.



Se me contassem, eu diria:



"Escusas", mas eu não consigo acreditar que um Senador da República não sabe o nome de um exame com a estatura do ENEM. pic.twitter.com/TYrTWSA1bZ — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) November 6, 2023

O que é ENEN?

Como Moro virou juiz?

O cara reclamando que as questões estão “grandes demais”.

Uma prova do ensino médio!



É um ENENgúrmeno! pic.twitter.com/DYBgngW9Fg — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) November 7, 2023

Prova do ENEn elaborada por Moro:



Onde está situado o Agreste Cearense?

Quem foi Edite Piá?

10,1% tem três dígitos. 101% tem quantos dígitos?

Conge ou Conje?

Conjugue o verbo depedrar. — Flávio Costa (@flaviocostaf) November 6, 2023

Sergio Moro, o Nescio da Capitinga, no dia que fez o ENEN (!) com seu coleguinha Deltan. pic.twitter.com/yhCa3iweM1 — Professor Eulavo (@Eulavomeucarv) November 7, 2023