Aluno do ensino médio mata colega a tiros e fere outros dois em escola de São Paulo

Um aluno foi detido, na manhã desta segunda-feira (23), após matar a tiros um colega, além de deixar outros dois feridos, na Escola Estadual Sapopemba, localizada na Zona Leste de São Paulo. De acordo com testemunhas, o suspeito, que seria estudante do primeiro ano do Ensino Médio, entrou armado no pátio e abriu fogo contra as vítimas. Ainda não há informações da identidade do atirador.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h30 para responder à ocorrência, que teria ocorrido 10 minutos antes, na Rua Senador Lino Coelho. Um helicóptero da PM chegou ao local, acompanhado por mais de 20 viaturas, para lidar com a situação. Além do atirador, que foi levado para a 70ª DP (Sapopemba, um outro suspeito está foragido.

Dois feridos, que também não foram identificados, estão sendo atendidos em ambulâncias do Samu, dentro da escola. Uma das vítimas sofreu ferimento na cabeça e não resistiu, outra no tórax e a terceira, na clavícula.

Segundo a PM, o aluno que fez os disparos teria uma desavença com a estudante baleada. Não há informações sobre a razão de outros alunos terem sido atingidos.



A notícia sobre os tiros se espalhou rapidamente pelo bairro e pais de estudantes, desesperados, foram para a frente da escola buscar seus filhos.

"Eu moro na mesma rua da escola. Eu estava tomando café para ir trabalhar, e eu e meu irmão ouvimos em torno de 3 tiros. Meu irmão ouviu gritos, eu subi para o quarto e abri a janela. E vi o pessoal saindo correndo da escola. Fui em frente a escola para saber o que houve, aí soube da notícia. Foi muito rápido", disse uma testemunha.