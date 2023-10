Jornalistas da 'lava jato' escreveram uma página infeliz da nossa história

Márcio Chaer - O livro Me, the People, de Nadia Urbinati, ensina como se tornar um líder populista em cinco passos. A fórmula serve para políticos, jornalistas, advogados, juízes, policiais e religiosos.

A receita, sinteticamente, é esta: 1) identifique pessoas infelizes; 2) aumente o medo dessas pessoas de que as coisas piorem; 3) culpe alguém; 4) desmoralize as instituições, como o Congresso ou o STF; e 5) use meios de comunicação para amplificar a mensagem.

Em todo o mundo e em todos os tempos, esse script mostrou-se infalível. O melhor exemplo contemporâneo, no Brasil, da eficiência do truque foi o lavajatismo, que entregou o governo do país a Jair Bolsonaro. Embora os protagonistas mais visíveis da patranha tenham sido Sergio Moro e Deltan Dallagnol, uma grande rede, hoje camuflada, ainda não foi devidamente identificada.

O esquema que se autoapelidou "operação lava jato" foi uma ilusão de ótica que hipnotizou incautos. Seguiu-se o script desenhado por Nadia Urbinati. Adotou-se a mentira como elemento jurídico, julgamentos sem provas e condenações sem culpa demonstrada. Famílias inteiras foram levadas ao desespero. Empresários tiveram sua liberdade e negócios sequestrados. O resgate do sequestro foram multas altíssimas. Para o grande público, a extorsão foi descrita como "confissão de culpa".

O que se sabe hoje dessa página infeliz da nossa história é que os paladinos do falso combate à corrupção encenaram uma pantomima. Idealismo tarifado. Usaram o biombo da demagogia e do populismo para atender a interesses pessoais e políticos. Em duas ocasiões tentaram se tornar gestores de uma massa de pelo menos R$ 4 bilhões.

Sergio Moro elegeu Jair Bolsonaro e virou ministro da Justiça. Sua mulher foi para a Câmara dos Deputados junto com Deltan Dallagnol, hoje no limbo. Os órgãos de controle da Justiça e do Ministério Público concluíram que pelo menos R$ 2 bilhões, antes que o STF brecasse a farra, foram parar em local incerto e não sabido. Diferentemente do "novo Direito" que praticaram, nesse caso, os crimes têm materialidade.

Recentemente, esta revista eletrônica divulgou conversas entre os protagonistas da finada "lava jato" mencionando jornalistas. Uma reação coordenada dos personagens que trabalharam na missão de emparedar ministros do STF e do STJ — com o fito de enfraquecê-los para, à época, manter o império de Curitiba — levou o site a buscar em um acervo de quase cinco mil páginas o que fizeram os falsos idealistas.

Impossível não associar a atuação de alguns jornalistas a seus iguais que, durante a ditadura militar de 64, tornaram-se agentes da repressão e, em troca de favores, alcaguetavam vítimas que eram presas ou mortas. Muitos sem qualquer nexo com a pretensa "subversão", mas que pagaram por serem desafetos dos chamados "dedos-duros". Esses oportunistas eram conhecidos pela alcunha de "cachorros", nome usado pelos seus próprios adestradores para descrevê-los.

O exame dos milhares de diálogos, já reconhecidos como autênticos pela polícia e pelo Supremo Tribunal Federal, mostra jornalistas em seu papel: negociando com fontes para obter notícias, o que é legítimo. Mostra também procuradores dando preferência para veículos de maior capilaridade. O que também é razoável.

Mas mostra também repórteres atuando como capangas dos falsos paladinos da justiça. Comparsas de um esquema vergonhoso agrupados num gigantesco comitê eleitoral de Jair Bolsonaro que levou para Brasília o bando de "patriotas" que se achou capaz de tomar o poder à força. No melhor estilo "lavajatista": explorando a ignorância alheia, distorcendo os fatos e investindo na perversidade dos linchadores que desejam o mal do próximo para se confortar com sua situação ruim.

Os cúmplices dessa picaretagem ainda tentam ressuscitar a histeria que dominou o país a partir de 2014. A lorota dos vigaristas é a mesma desde o início: a "lava jato" foi sepultada porque as "forças do mal" venceram e a corrupção voltou, dizem os embusteiros.

Lá do fundo do esgoto, para onde foram varridos, animadores de auditório e atores que faturaram com a falsa luta contra a corrupção ainda empostam a voz e lutam para voltar à ribalta. É o caso de Josias de Souza, Diogo Mainardi e outros atores que, sem coerência alguma, criticam agora os "excessos" que eles antes anunciaram como a redenção da humanidade.

Dublê de pastor da Praça da Sé, Josias de Souza era uma correia de transmissão da plantação de notícias falsas de Curitiba. Seu papel era o de pregar prisão para toda e qualquer criatura que seus adestradores mandavam. Entre as suas incumbências estava a de atirar nas pernas dos advogados de defesa, para o deleite de Deltan Dallagnol. Hoje tenta falsificar dados factuais para fugir da cena do crime.

Em uma análise feita pela assessoria de imprensa (a oficial) do Ministério Público, uma assessora concluiu que o radicalismo de Josias ia muito além dos procuradores, que pretendiam anular o Supremo e tribunais superiores. "Se BSB dependesse dele, já estaria em ruínas...", disse a assessora. Dias depois, em nome do portal UOL, Josias propõs que a empresa passasse a fazer parte do organograma das organizações "lava jato": "Josias do UOL me ligou dizendo que o UOL tem interesse em fazer uma PARCERIA com a pesquisa das medidas anticorrupção. Não sabem bem o que é, mas eu tinha passado uma ideia pro Josias, só não sei se ele não confundiu a primeira e a segunda fase da campanha. Mais ainda: o UOL quer fazer uma lista de fichas sujas (talvez nisso queiram ajuda também)... Acho super interessante. Para a visibilidade do projeto, seria top essa parceria", afirmou a assessora de nome Liliana, em janeiro de 2018 — os diálogos são reproduzidos aqui em sua grafia original.

Em maio de 2018, Deltan definiu o parceiro como "o jornalista ideal". Mais: "um avião, Confio nele." Esse herói anônimo da "lava jato" era sistematicamente reconhecido:

"07:10:58 Melina https://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2018/05/15/punir-procurador-por-criticar-temer-e-temeridade/

07:11:15 Melina olha Josias aí, pessoal. Arrasou".

Com a coragem dos inimputáveis, Josias construiu um personagem de filme mexicano. Cavalgando textos cheios de lições de moral, ofende, injuria, calunia pessoas que, absolvidas depois, não merecem uma retificação das notícias que ainda estão no ar ou, ao menos, um pedido de desculpas. Como se jornalista tivesse licença para atirar em quem quiser sem responder por seus atos.

As ferramentas de trabalho dos pets de Curitiba eram e continuam sendo o proselitismo, a demagogia, platitudes e a retórica vazia. Odeiam a vida real, o que fica patente pelas fantasias que forjam para enganar seus leitores.

As entidades jornalísticas bem fariam se promovessem um grande seminário, transmitido ao vivo, para que os jornalistas que construíram o lavajatismo tenham a chance de explicar o que ganharam por esse trabalho e tentar mostrar os fundamentos de suas "certezas". Os leitores agradeceriam a oportunidade.

