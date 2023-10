Novo passaporte brasileiro começa a ser emitido nesta terça

A Polícia Federal, em parceria com a Casa da Moeda do Brasil, começou a emitir, nesta terça-feira (3), o novo modelo do passaporte brasileiro. No exterior, o modelo começará a ser expedido em embaixadas e consulados do Brasil a partir do primeiro trimestre de 2024.

Na nova versão, o passaporte de viagem chega com a proposta de se tornar um cartão de visitas do cidadão brasileiro para o mundo. O documento é temático e homenageia todas as regiões do Brasil por meio de ícones representativos dos biomas e da cultura de cada local.

Os novos itens de segurança incluem tecnologias de impressão e marca d'água aprimoradas, elementos de segurança holográficos, fio de segurança, chip eletrônico, foto com inserção de elemento codificado, além de outros recursos de proteção. Segundo as autoridades, essas atualizações oferecem maior garantia de autenticidade e dificultam as fraudes.



A última grande atualização no documento tinha acontecido em 2015, quando ele ganhou um chip e passou a ser chamado de passaporte eletrônico, além de dobrar o prazo de validade para 10 anos.

Agora, a troca para o novo modelo só será necessária no prazo de validade do seu passaporte atual. Além disso, não haverá alteração do valor da taxa de emissão de passaporte, hoje em R$ 257,25.