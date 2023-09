Casa onde ministro Fernando Haddad e filha dormiam é alvo de criminosos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve sua casa no bairro de Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo, alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (14). Ao jornalista César Tralli, do Jornal Hoje, o ministro relatou que, às 5h, quando uma funcionária chegou para trabalhar, percebeu que o portão da residência havia sido arrombado. Haddad, que chegou de viagem no dia anterior, estava dormindo no momento da ação criminosa, assim como sua filha. Ninguém foi preso.

O ministro foi acordado e ao conferir as gravações de câmeras de segurança, descobriu que uma moto parou na porta da casa por volta de 3h. Uma pessoa desceu e arrombou o portão com alguma ferramenta. Na sequência, ainda segundo o relato, um veículo estacionou na frente da residência e desceram quatro homens armados. Eles passaram pelo portão, mas não invadiram o imóvel e foram embora. Segundo avaliação do petista, a casa é bem fechada e ele acredita que os ladrões não imaginavam que fosse tão difícil invadir.

Policiais federais estão no imóvel para fazer uma perícia. Eles irão analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os assaltantes. A Polícia Civil também esteve na casa mais cedo para pegar impressões digitais. A investigação será feita pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Delepat).

Apesar do susto, a agenda do ministro em São Paulo nesta quinta foi mantida. Haddad costuma passar a semana toda em Brasília, mas havia chegado a São Paulo nesta quarta (13) para participar de um evento da revista Exame.

O Ministério da Fazenda emitiu uma nota à imprensa sobre o ocorrido.

"O quintal da casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi invadido por quatro homens na madrugada desta quinta-feira (14). O ministro estava em casa. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel, na Zona Sul de São Paulo, registraram a invasão e as imagens já foram entregues à Polícia Federal. O interior da residência não foi invadido e nada foi furtado. Os detalhes serão levantados pela investigação policial."