Incêndio de grandes proporções atinge prédio da UFRGS; veja vídeo

Um incêndio de grandes proporções atingiu o campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na madrugada desta quarta-feira (13). As chamas se alastraram rapidamente pelo Prédio Centenário da Escola Engenharia. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de meia-noite, numa sala do setor de manutenção de terceirizados ao lado do laboratório de Engenharia Geotécnica e Geotecnologia Ambiental, que fica anexa à faculdade de Engenharia, entre a Rua Sarmento Leite e a Avenida Osvaldo Aranha, no Centro Histórico.

Além do telhado do laboratório e da sala de manutenção de terceirizados, uma outra sala também foi danificada. Ainda não se sabe o tamanho do prejuízo histórico e financeiro.

Três viaturas dos bombeiros foram acionados e conseguiram rapidamente controlar as chamas. As causas do incêndio serão investigadas.

O Prédio Centenário da Escola de Engenharia começou a ser construído em 1898, sendo inaugurado em 1900. Ao todo, são 2.751m² de área construída.