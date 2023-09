Janja brilha no desfile de 7 de setembro de vermelho e colar indígena

Caroline Saiter - A primeira-dama Janja Lula da Silva participou na manhã desta quinta-feira (7) do desfile do 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A socióloga usou um vestido vermelho e colar indígena para a comemoração da Independência do Brasil.

Ao lado do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira-dama chegou ao desfile cívico-militar no Rolls Royce, carro oficial da Presidência da República. No veículo, Janja fez o “L” para o público que acompanha o evento.

Segundo O GLOBO, o vestido da primeira-dama foi confeccionado por uma estilista da capital federal. Nas redes sociais, internautas elogiaram a escolha de Janja.

Durante o desfile, o casal acenou para o público e seguiu para a tribuna de honra, com cerca de 200 lugares para autoridades.

7 de Setembro: Lula passa em carro aberto em desfile na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Veja imagens.













No dia 7 de Setembro de 2023, Janja cantou com desenvoltura o Hino Nacional Brasileiro, discreta e elegante, com vestimenta na cor vermelha.









Janja maravilhosa !

Linda de vermelho e um colar bem típico brasileiro.

Linda demais.