Tendência de moda? 'Patriota' presa no 8/1 se casa de tornozeleira e bandeira do Brasil como véu

Tornozeleira eletrônica e bandeira do Brasil como véu. Esse foi o 'look' escolhido por uma das mulheres que foram presas pelos atos golpistas do 8 de Janeiro para se casar neste fim de semana. As imagens da noiva entrando na igreja foram compartilhadas pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF), bolsonarista de carteirinha, e logo viralizaram nas redes sociais.

"Casamento de uma das mulheres presas em Brasília, usando tornozeleira. Como véu, a bandeira do Brasil. Impossível não se emocionar", escreveu a parlamentar.

Casamento de uma das mulheres presas em Brasília, usando tornozeleira. Como véu, a bandeira do Brasil. Impossível não se emocionar. pic.twitter.com/HRag7pt3Ft — Bia Kicis (@Biakicis) September 3, 2023

A publicação foi marcada por comentários negativos. Enquanto alguns usuários do Twitter reformulam a frase de Kicis, dizendo que é “impossível não rir”, outros apontam para a “crise estética” do bolsonarismo.

O matrimônio teria ocorrido neste fim de semana, em Brasília. Não há informações sobre a identidade dos noivos ou o local do casamento. No vídeo divulgado por Bia, é possível notar que a cerimônia teve poucos convidados.

Ações

O Supremo Tribunal Federal (STF) já tem 1.395 réus pelos ataques ocorridos em Brasília no dia 8 janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas. As denúncias aceitas pela Corte foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). As seis primeiras ações penais foram liberadas para julgamento pelo ministro Nunes Marques, na última segunda-feira (28).