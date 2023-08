PM encontra seis adultos e três crianças mortas em duas casas na Bahia; sete estavam carbonizados

Policiais militares da Bahia encontraram, nesta segunda-feira (28), nove pessoas mortas, sendo seis adultos e três crianças, em duas casas incendiadas, na cidade de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Os imóveis eram colados um ao outro e sete dos nove corpos estavam carbonizados. Ainda não se sabe quem são as vítimas, os suspeitos e a motivação do crime.

O prefeito João Gualberto (PSDB) afirmou, durante entrevista ao UOL, que os corpos encontrados tinham sinais de tortura. Gualberto também informou que, segundo informações que foram repassadas a ele, seriam na verdade 12 mortos, três a mais do que contabilizado oficialmente.

"A informação que tenho da polícia, privativo da Polícia Militar e da Polícia Civil, a última informação que tenho do comandante da polícia, é de 12 corpos. Provavelmente mataram as pessoas. Inclusive, há sinais de tortura. Essas são informações preliminares que recebi da polícia. Ao final, tocaram fogo nas duas casas", argumentou.

Segundo a PM, os corpos estavam divididos em duas casas. No primeiro imóvel, foram encontradas duas mulheres mortas com marcas de tiro. As outras sete vítimas - quatro adultos e três crianças - estavam em uma segunda casa, mas testemunhas apontam que todos pertenciam a mesma família.

O caso ocorreu no Núcleo Colonial JK, próximo à Escola Municipal Arnaldo Souza Prado, na localidade conhecida como Portal do Lunda, na zona rural do município. A ocorrência chegou por volta das 4h, por meio de moradores que informaram que uma criança e um adolescente ainda estavam com vida. Quando a equipe chegou ao local, a criança já estava morta.

Já a adolescente de 12 anos foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, com 55% do corpo queimado. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Inicialmente, a principal hipótese é que tenha ocorrido uma chacina. Fontes ligadas às forças de segurança indicam que as mortes podem estar relacionadas com uma disputa por território travada pelo crime organizado. Um dos mortos seria primo de um chefe do tráfico local, preso desde abril de 2022.

O UOL procurou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que informou que equipes da perícia e de atendimento estão no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Mata de São João, pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica.