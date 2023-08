Ex-CEO da Americanas refugiou-se na Espanha, diz que está sendo seguido e teme por sua vida e da sua família

Por 20 anos à frente do comando das Americanas, o ex-CEO da empresa Miguel Gutierrez, que desde julho está na Espanha, registrou dias atrás queixa numa delegacia de Madri na qual diz suspeitar que esteja sendo vigiado e que “teme por sua vida e de seus familiares”.

A informação é de Lauro Jardim, do Globo.

Em sua denúncia à polícia espanhola, Gutierrez narrou que desde a semana anterior vinha sendo seguido: quando saía de casa (o executivo tem um apartamento na cidade, além de cidadania espanhola), era acompanhado por dois carros e uma moto — não necessariamente os três juntos. Os veículos, cujas placas foram anotadas, ficavam estacionados na porta de sua garagem.

De dentro deles, segundo o mesmo relato, eram tiradas fotos. Aos policiais madrilenhos, Gutierrez afirmou que fatos semelhantes já vinham ocorrendo no Rio de Janeiro. (com Agenda do Poder)