Polícia identifica quatro dos sete corintianos mortos em acidente; ônibus estava irregular

A Polícia Civil de Minas Gerais identificou quatro dos sete torcedores do Corinthians mortos em acidente de ônibus na madrugada deste sábado (19), em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo seguia para São Paulo após o empate do Timão em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, são quatro homens identificados, todos da região do Vale do Paraíba:

Hamilton Rogério dos Santos, de Pindamonhangaba (SP); Andrey Francisco, natural de São José dos Campos (SP); Allan Aguiar, de Pindamonhangaba (SP); Rodrigo Lacerda de Barros, de Taubaté (SP).

Ainda não há previsão para liberação dos corpos, já que amigos e familiares ainda precisam fazer o reconhecimento. As idades não foram divulgadas. Segundo a Polícia Civil, as outras três vítimas fatais estavam sem documentação e vão passar por exames para identificação e liberação dos corpos.

Ônibus sem freio

No total, o ônibus tinha 43 pessoas: sete morreram, 27 ficaram feridos e precisaram de atendimento, e outros nove foram liberados, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Um dos sobreviventes está em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Os demais foram levados ao Hospital Regional de Betim.

Leonardo Ventura, de 21 anos, da organizada Coringão Chopp, é um dos sobreviventes que não saiu tão ferido. Ele ouviu os gritos de que o ônibus estava sem freio, por volta das 2h50. Depois do impacto, conseguiu sair pela janela.

"Eu estava dormindo quando ouvi a gritaria. Foi tudo muito rápido. Houve o impacto e eu consegui sair pela janela. Consegui tirar algumas pessoas, mas as outras ficaram presas nas ferragens. Perdi quatro amigos da torcida", lamentou.

Luísa Moreira também é integrante de uma torcida organizada. Ela diz que os torcedores chegaram a desacreditar que o ônibus estava sem freio. Os passageiros só perceberam a situação após o veículo atingir uma alta velocidade.

"Os meninos pediram para o motorista ir mais devagar e não acreditaram que estava sem freio. Só acreditamos quando ele pegou uma alta velocidade", acrescentou.

Sem registro para viagens interestaduais

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) disse que o veículo da empresa ACM Transportes estava irregular: "Não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros", diz em nota. Peritos da Polícia Civil de Minas Gerais afirmaram que a manobra feita pelo motorista do veículo, que jogou o ônibus para perto do barranco, evitou que a tragédia fosse ainda pior.

A CM Transportes tem sede em Jacareí (SP) e atua no setor de turismo há 12 anos. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. Peritos da Polícia Civil de Minas estiveram no local para colher provas e tentar esclarecer os motivos. A Polícia Rodoviária Federal bloqueou parcialmente a rodovia.