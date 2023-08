Delegado da PF é baleado na mesma comunidade onde houve chacina e assassinato de soldado da Rota

Menos de 20 dias após o assassinato do soldado Patrick Bastos Reis, da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), e a consequente deflagração da Operação Escudo, que culminou na morte de 16 civis no mês passado, mais um agente de segurança pública foi baleado na comunidade da Vila Zilda, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

O delegado da Polícia Federal Thiago Selling da Cunha, de 40 anos, foi baleado na cabeça, nesta terça-feira (15), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no local. Ele foi encaminhado para o Hospital Santo Amaro e, segundo a unidade de saúde, o estado dele é grave.

Informações preliminares dão conta de que, durante a ação, houve uma perseguição na comunidade. Dois suspeitos seguiram em direção ao bairro da Cachoeira e entraram em uma casa. Eles atiraram contra os policiais federais. Um dos tiros atingiu a cabeça do delegado. Os demais policiais revidaram a ação da dupla e um dos suspeitos foi atingido na perna. Com eles, foram apreendidas armas e diversas munições.

Em nota, a Polícia Federal de São Paulo confirmou que o delegado foi baleado e dois suspeitos foram presos em poder de uma submetralhadora, uma pistola, dinheiro e drogas.

Os criminosos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal, em Santos, onde serão autuados por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram presos e encaminhados para a Delegacia Sede de Guarujá, onde ficaram à disposição da Justiça.