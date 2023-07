Caso Marielle: em delação premiada, Elcio Queiroz revela passo a passo do assassinato

O promotor de Justiça Eduardo Martins, responsável pela força-tarefa que investiga o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, afirmou, nesta segunda-feira (24), durante coletiva de imprensa, que o ex-policial militar Ronnie Lessa, principal suspeito de efetivar os disparos, pesquisou o CPF e o endereço domiciliar da parlamentar e da filha dela, Luyara Santos, dois dias antes do crime. A afirmação foi obtida a partir de delação premiada de Elcio Queiroz, que admitiu à Polícia Federal (PF) que dirigia o veículo, um Cobalt, no momento do assassinato.

"Na investigação, o Ministério Público identifica que, num site de pesquisas de crédito, (Ronnie Lessa) pesquisa o CPF da Marielle e da filha dela. A partir disso, pesquisa no Google onde fica o endereço que havia lá no cadastro, um endereço que já tinha sido dela. Descobriu-se a forma de pagamento dessa consulta pelo próprio Ronnie. A própria defesa dele diz que ele nunca havia procurado por Marielle Franco. A pesquisa foi feita dois dias antes do crime" disse.

No depoimento prestado à Polícia Federal, Elcio disse que foi acionado para o serviço só no dia do assassinato, em 14 de março de 2018. Segundo o superintendente da Polícia Federal, Leandro Almada, o ex-bombeiro Maxwell Corrêa, conhecido como "Suel", preso nesta segunda durante a Operação Élpis, foi trocado pelo ex-PM na direção do carro no dia dos homicídios. Isso porque, ainda de acordo com Almada, Ronnie desconfiava das intenções do bombeiro.

"Essa informação foi passada pelo Elcio, que ele foi chamado no próprio dia do cometimento do crime, e ele informou de vigilância anteriores que foram feitas sobre a Marielle, com o intuito, em outras ocasiões, eventualmente numa janela de oportunidade, também cometerem o crime. Isso que ele falou, nós comprovamos tecnicamente. Segundo informação dele é que o Lessa, em uma das ocasiões em que achou que pudesse ter uma janela de oportunidade de cometimento do crime, falou que o Maxwell não teria conduzido de acordo, teria refugado nessa última vigilância e tentativa, daí teria definido que na próxima chamaria outra pessoa, que, no caso, foi ele Elcio)", disse.

Outro ponto de destaque foi abordado pelo delegado da PF, Guillermo Catramby, que também participou da coletiva. Ele disse que Marielle era seguida pelo ex-bombeiro Maxwell Corrêa desde agosto de 2017. O delator afirmou ainda que Maxwell fez ‘campanas ‘para descobrir a rotina da parlamentar.

"O Elcio detalha algumas coisas em relação ao planejamento, e esses detalhes, e apesar de saber, não tem maiores informações, porque a efetiva participação foi a partir de 14 de março de 2018, e a participação do Suel foi ainda em agosto de 2017', reforçou Catambry.

De acordo com as investigações, o ex-bombeiro deu suporte logístico, realizou monitoramentos e ainda destruiu uma das provas do homicídio - o carro que foi utilizado também para transporte de armas. A coletiva foi realizada na Superintendência da PF, na Praça Mauá.

Guilhermo revelou que Elcio Queiroz contou com detalhes o que aconteceu após o crime. Ele dirigia o carro e estava acompanhado por Ronnie Lessa, a quem acusa de ter feito os disparos.

"Ambos seguiram um trecho da Leopoldina, pegaram um acesso à Avenida Brasil, dali, foram para a Linha Amarela, desceram na última saída em direção ao Méier. Pararam o veículo na casa de Lessa, interfonaram para o irmão, Denis Lessa, entregaram-lhe a bolsa contendo os petrechos utilizados no crime. A partir disso, Ronnie solicita ao seu irmão que chame um táxi. Nós conseguimos, junto à cooperativa de táxi, o rastreamento dessa corrida de ambos, do Méier até a Barra da Tijuca, local no qual eles embarcam novamente no carro de Lessa, ativam os celulares", contou o delegado.

A responsabilidade de Suel

Elcio contou à PF que, além da vigilância de Marielle, o ex-bombeiro Maxwell Corrêa ajudou a esconder provas. No dia seguinte ao crime, ele auxiliou os executores do assassinato a trocar as placas do veículo, a contatar a pessoa responsável por picotar o automóvel e a se livrarem das armas, jogando ao mar.

Ronnie Lessa e Elcio Queiroz encontraram com Maxwell, no Méier, com o objetivo de se livrar do carro usado no crime. De acordo com o delator, eles já teriam outra placa em mãos e fizeram a troca além de uma varredura no veículo para tirar qualquer vestígio do crime. Maxwell, então, teria ficado em Rocha Miranda para tratar do descarte do Cobalt com Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, um dos alvos de busca e apreensão nesta segunda.

A PF também chegou à conclusão que o bombeiro ainda seria o responsável por financiar a defesa de Elcio, além de ajudar sua família financeiramente, provavelmente para evitar que ele fizesse a delação premiada. O dinheiro seria oriundo de atividades ilícitas.

Na decisão que autoriza a prisão de Maxwell Simões, a Justiça afirma que o "acusado ostentaria patrimônio incompatível com suas receitas" e também que "haveria indícios de que integraria organização criminosa armada para exploração de "gatonet" em Rocha Miranda", na Zona Norte do Rio.

Mais personagens

Além de Suel, outras seis pessoas foram alvos de busca e apreensão pela Polícia Federal:

Denis Lessa - irmão de Ronnie Lessa. Teria sido acionado logo após o crime. Ele chamou o táxi para a dupla, que seguiu do Méier para Barra da Tijuca, e também teria recebido a bolsa com as armas;



Edilson Barbosa dos Santos, vulgo "Orelha" - Teria sido o responsável por dar fim ao Cobalt utilizado no crime;



João Paulo Vianna dos Santos e Alessandra da Silva Farizote - Alessandra é mulher de Suel. A dupla seria responsável por receber e descartar as armas do crime;



Jomar Duarte Bittencourt Junior e Maurício da Conceição dos Santos Junior - são suspeitos de terem vazado uma ação deflagrada no ano seguinte;

Além do sexteto, na delação de Elcio Queiroz aparece o personagem Edmilson Oliveira da Silva "Macalé", suspeito de ter participado do monitoramento dos passos da vereadora Marielle Franco antes do crime. Tanto Ronnie Lessa quanto o ex-bombeiro Maxwell Simões tinham na agenda o contato de Macalé. As investigações identificaram ligações entre Ronnie e Macalé que coincidem com ligações entre Macalé e Maxwell que teriam se intensificado nos dias imediatamente após o crime.

'Ojeriza'

O promotor Eduardo Martin também afirmou que Ronnie Lessa tinha 'ojeriza' pelas causas defendidas por Marielle Franco.

“O crime foi praticado por conta, também, das causas defendidas por Marielle. Isso não exclui outras motivações. Não exclui o fato de que Ronnie tinha ojeriza às causas defendidas por ela, isso está na primeira denúncia e permanece”, disse Martins.

Os próximos passos

Os investigadores, assim como o ministro Flávio Dino o fez mais cedo, afirmaram que a delação de Elcio Queiroz 'encerra' as investigações sobre os envolvidos diretamente na execução de Marielle e Andersons. No entanto, ainda resta saber quem foi o mandante - se realmente houve alguém - e o que motivou o assassinato.

"Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída, pelo contrário. O que acontece é uma mudança de patamar da investigação. Há aspectos que ainda estão sob investigação, em segredo de Justiça. O certo é que nas próximas semanas provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas colhidas no dia de hoje [segunda]", disse mais cedo o ministro da Justiça.