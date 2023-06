SP: Homem morre dentro de lotérica, que mantém atendimento mesmo com corpo encoberto no chão

Um homem sofreu um mal súbito e morreu, por volta das 14h desta segunda-feira (6), dentro de uma casa lotérica no bairro Jardim América, zona sul de São José dos Campos, em São Paulo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local, confirmou a morte, cobriu o corpo da vítima com um lençol térmico e acionou as autoridades responsáveis.

Com o corpo encoberto no chão, o estabelecimento retomou as operações, com os clientes fazendo as suas apostas. É o que mostra um vídeo gravado por uma moradora do bairro, que ficou indignada. Nas redes sociais, o caso chamou a atenção e gerou críticas devido à aparente indiferença em relação à vida humana.

“Eu já sabia que o corpo estava lá, mas achei que a lotérica estaria fechada. Quando passei de carro e vi tudo funcionando normalmente eu não acreditei. Desci do carro e comecei a filmar. Eu questionava as pessoas na fila se aquilo no canto do estabelecimento era um corpo e eles me confirmavam normalmente. Era isso, todos normalizando a situação e na fila”, desabafou Aline Santos, empresária e influenciadora que realizou a gravação, em entrevista ao portal O Vale.

No vídeo, fica claro que a fila no estabelecimento se mantém normalmente e as atividades não param, mesmo com o corpo da vítima, embrulhado em uma manta prateada, colocado em um local isolado da lotérica.

As imagens também mostram uma ambulância do Samu no local. Na entrevista ao "O Vale", Aline disse que abordou as pessoas que estavam na fila. Os clientes informaram que uma equipe de resgate tentou reanimar a vítima, ação essa que, de acordo com o que ela relata, também não teria alterado em nada o ritmo de funcionamento do local.

Veja o vídeo