Bolsonaro tinha planos de mandar prender Lula indevidamente, caso fosse reeleito

Julinho Bittencourt - Trechos das conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres indicavam um plano dos dois para prender o presidente Luiz Inácio Lula da Silva logo no início de 2023, caso o ex-presidente vencesse às eleições.

A ideia, de acordo com a coluna de Daniel Cesar no Último Segundo, era vencer as eleições e abrir um inquérito na Polícia Federal (PF) que acarretaria num pedido de prisão do petista, cumprido imediatamente no início do ano.

"O Bolsonaro queria que a PF investigasse o Lula e pedisse a prisão preventiva", diz a fonte que enviou trecho dos diálogos. Segundo a mesma fonte, Torres seria o responsável por "encontrar um juiz que topasse assinar a prisão".

De acordo com o raciocínio da dupla, uma vez derrotado, Lula não teria imunidade e nem poderia ser julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e, por isso, um juiz de primeira instância poderia assinar o pedido de prisão. "A articulação estava adiantada até o final de setembro. A operação seria deflagrada uma semana após a eleição, caso Bolsonaro tivesse sido reeleito".

Prisão política

No trecho da conversa acessado pela coluna, não é possível saber qual seria a denúncia ou mesmo se o caso seria de perseguição, mas os indícios são de que Bolsonaro pretendia levar seu maior adversário à prisão, independente de qual seria a acusação ou o suposto crime. Nos corredores da política, fala-se que seria uma prisão política.

A fonte do ministério da Justiça de Bolsonaro ouvida pela coluna confirmou que, entre o primeiro e o segundo turno, com a vitória parcial de Lula, houve recuo de delgados da PF paa tocar a operação. "Mudaram de ideia e investiram em operações no segundo turno para impedir as pessoas de votarem", afirmou se referindo às blitz que já viraram alvo de investigação também. "Se Lula perdesse, ele estaria preso hoje", concluiu.