Relatório final aponta cabos de energia como principal causa do acidente que matou Marília Mendonça

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão militar subordinado ao Comando da Aeronáutica, apresentou nesta segunda-feira (15) o relatório final sobre o acidente que resultou na morte da cantora Marília Mendonça e de outras quatro pessoas.

O acidente aéreo ocorreu em novembro de 2021, no distrito de Piedade de Caratinga, município de Caratinga (MG).

Segundo o laudo, as linhas de transmissão de energia elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foram identificadas como o principal fator do acidente. O relatório descartou a possibilidade de erro humano do piloto da aeronave, assim como falhas mecânicas e operacionais.

O relatório foi apresentado aos advogados e familiares das vítimas e estará disponível ao público ainda nesta segunda.

O Cenipa esclareceu que o objetivo da investigação não é estabelecer culpa ou responsabilidade, mas sim compreender as circunstâncias do acidente para aprimorar as medidas de segurança de voos e prevenir futuros acidentes.

Argumento da Defesa

Após a divulgação do relatório, o advogado que representa as famílias das vítimas expressou a intenção de levar o caso à esfera judicial, questionando se os cabos de energia estavam devidamente identificados em áreas que deveriam ser identificáveis.

O acidente ocorreu quando a aeronave modelo Beech Aircraft, prefixo PT-ONJ, caiu em uma cachoeira momentos antes do pouso.

Além da cantora Marília Mendonça, faleceram o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da artista, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

A aeronave decolou do aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia (GO), e tinha como destino Caratinga, onde a cantora se apresentaria naquela noite.

Na época das mortes, a Cemig confirmou que o avião colidiu com um cabo de uma torre de distribuição de energia elétrica próximo ao aeródromo de Ubaporanga, causando a queda na cachoeira e a morte de todos os ocupantes da aeronave.