PF destrói aviões, oficinas e acampamentos de garimpeiros em terra indígena Yanomami

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), destruiu, na última sexta-feira (5), três aeronaves que dariam suporte a garimpeiros na Terra Indígena Yanomami (TIY), durante ação de fiscalização em pistas clandestinas localizadas em regiões próximas à reserva, no estado de Roraima. Também foram destruídos combustíveis e uma oficina clandestina, localizada na mata, que realizaria manutenção de aeronaves de garimpo.

Ao longo desta semana, a PF destruiu acampamentos, combustíveis e maquinário encontrados na TIY, em locais que ainda possuem garimpos em atividade, além de ter realizado diligências relacionadas aos conflitos entre indígenas e invasores, noticiados nos últimos dias. As ações foram tomadas no âmbito da Operação Libertação e contaram com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) um helicóptero da PF.

Redução do garimpo na região

Levantamentos da PF, do mês de abril deste ano, mostram uma redução de 96,6% nos alertas originados de imagens de satélite que acompanham as atividades de garimpo ilegal na TIY, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em abril de 2022, foram registrados 444 alertas, contra apenas 18 este ano.

Além das atividades ostensivas de combate à criminalidade na TIY, a PF atua na condução de mais de 70 procedimentos investigativos que apuram o envolvimento de centenas de suspeitos com a cadeia produtiva criminosa que opera na região, inclusive de membros de facções e de grandes grupos econômicos.

Nesses primeiros meses de 2023, seis grandes operações contra o financiamento do garimpo ilegal foram desencadeadas, gerando bloqueios e apreensões de quase R$ 140 milhões.

As ações de combate ao crime na Terra Indígena Yanomami serão permanentes e ajustadas conforme a dinâmica dos ilícitos que forem identificados na região, com o objetivo de assegurar a preservação do meio ambiente e a segurança dos respectivos povos originários contra a atuação do decrescente número de criminosos que ainda atuam na área.