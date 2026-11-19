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Publicado em 19/11/2026 às 18:07

Alterado em 19/11/2026 às 18:10

Londres tem fama de cidade chuvosa, mas o que mais pesa na mala é o frio úmido do inverno, que pede casaco de verdade e roupa em camadas. Antes de decidir o que levar para Londres, vale entender três coisas: como o tempo se comporta em cada estação, quanto as companhias deixam despachar e quais regras mudaram nos aeroportos britânicos em 2026.

O clima de Londres e o que ele muda na mala

O inverno londrino é frio, mas raramente extremo. Na média de 1991 a 2020 medida em Heathrow, janeiro tem máximas de 8,4 °C e mínimas de 2,7 °C, com chuva em cerca de 12 dias do mês. Dezembro e fevereiro ficam na mesma faixa. Em março, as máximas sobem para 11,8 °C e a mala já pode ficar um pouco mais leve. Em julho, chegam a 23,9 °C, e as noites continuam frescas.

Na prática, as roupas para Londres no inverno seguem a lógica das camadas: uma segunda pele térmica, um suéter ou fleece e um casaco impermeável por cima. É isso que ocupa espaço na mala, porque um casaco de inverno sozinho ocupa boa parte de uma mala pequena. Vá com ele no corpo durante o voo e a conta já melhora.

O guarda-chuva quase não faz falta. A chuva em Londres costuma ser fina e vem com vento, e um casaco com capuz resolve melhor do que carregar mais um objeto o dia inteiro.

Qual tamanho de mala escolher para Londres

Para uma viagem de 10 dias Europa afora, uma mala por pessoa basta, desde que seja do tamanho certo. A mala de bordo funciona no verão, quando a roupa é leve, mas fica apertada no inverno, com casaco, botas e suéteres. Duas malas por pessoa só fazem sentido se o roteiro tiver uma base fixa e nenhuma troca de cidade.

Por isso, para o frio, a mala média 23kg é o tamanho que mais rende. Com 65 a 70 cm de altura, ela usa inteira a franquia das tarifas que incluem despacho e, cheia, costuma ficar dentro do limite de peso, algo que nem sempre acontece com a mala grande.

A grande só compensa em viagens de mais de duas semanas ou quando a ideia é voltar com compras. Em Londres, ela também cobra seu preço no deslocamento: várias estações do metrô ainda não têm elevador, e subir escada com 30 kg não combina com as primeiras horas na cidade.

Bagagem despachada voo internacional: o que cada tarifa inclui

Nem toda passagem para Londres inclui mala despachada. Na Latam, por exemplo, a tarifa Light para voos fora da América do Sul dá direito só ao item pessoal de até 10 kg; a mala de cabine de 12 kg e a bagagem despachada de 23 kg são cobradas à parte. A partir da Standard, uma mala de 23 kg e a de cabine já vêm incluídas.

Compare o preço da Light com o adicional da mala contra o preço da Standard antes de fechar. Em uma viagem de inverno, quase sempre você vai precisar despachar, e o pacote completo costuma sair mais barato do que acrescentar os itens depois.

Se a dúvida é quantas malas levar para Europa em um roteiro com trem ou voo low cost entre cidades, a resposta é uma só. Companhias de baixo custo cobram por volume, e trens como o Eurostar exigem que você carregue a própria bagagem até o vagão.

O que levar na mala para Londres

A lista de inverno começa pelos pés: um par de botas ou tênis impermeáveis e outro de reserva, porque sapato molhado não seca de um dia para o outro em quarto de hotel. Em seguida vêm duas segundas peles térmicas, três suéteres, um casaco impermeável, cachecol, gorro e luvas.

Não esqueça o adaptador de tomada Reino Unido, vendido nas lojas como tipo G. O padrão britânico tem três pinos retangulares, e a voltagem fica entre 230 e 240 V. Celular e notebook bivolt funcionam só com o adaptador; secador de cabelo de 127 V precisa de transformador ou fica em casa.

A regra de líquidos depende do aeroporto. No embarque no Brasil, o limite de 100 ml por frasco segue valendo para voos internacionais. Na volta, Heathrow já aceita frascos de até 2 litros na bagagem de mão, desde que concluiu a troca dos scanners em janeiro de 2026, e o notebook pode continuar dentro da mochila na inspeção. Outros aeroportos, como Luton, ainda mantêm o limite de 100 ml.

Antes de embarcar e na chegada

Brasileiros precisam de ETA, a autorização eletrônica de viagem do Reino Unido, desde janeiro de 2025. Ela é feita pela internet e vale por dois anos, para estadias de até seis meses.

Ao desembarcar, o tamanho da mala volta a pesar na escolha do transporte. A Elizabeth line leva de 30 a 40 minutos até o centro, enquanto a Piccadilly line, a opção mais barata entre Heathrow e o centro de Londres, tem muitas paradas e estações sem elevador. Com uma mala média, as duas funcionam; com duas malas grandes, a Elizabeth line ou um táxi poupam o primeiro dia.