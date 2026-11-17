Iniciativa promovida na Calábria busca combater o despovoamento

Publicado em 17/11/2026 às 19:30

Alterado em 17/11/2026 às 19:30

A região da Calábria, no sul da Itália, lançou o programa Ripopola Calabria para atrair novos moradores a 26 pequenas cidades e vilarejos. A iniciativa oferece 50 imóveis públicos que serão reformados com recursos do governo regional e concedidos em comodato gratuito por dez anos, sem cobrança de aluguel ou venda das casas.

Como funciona o programa

Os imóveis estão distribuídos por diferentes províncias e podem ser consultados em uma plataforma digital criada para o projeto. O portal reúne fotografias, plantas, informações cadastrais e imagens ilustrativas, permitindo que cada candidato escolha até três opções por ordem de preferência.

As inscrições seguem abertas até 18 de dezembro de 2026, às 17h, no horário local. Para participar, é preciso acessar o portal oficial com uma identidade digital reconhecida pelo sistema europeu e comprovar que a pessoa vive fora da Calábria há pelo menos três anos, com intenção de fixar residência permanente em um dos municípios participantes.

Quem pode se candidatar

O programa aceita italianos residentes na Itália ou registrados no AIRE, cidadãos de outros países da União Europeia e estrangeiros de países terceiros que tenham autorização legal para morar no território italiano. Outro requisito é não ter recebido financiamento público anterior para a compra de uma residência.

A seleção será feita por uma comissão e dará prioridade a perfis considerados estratégicos para o repovoamento local, como migrantes calabreses de retorno, famílias com filhos, casais jovens e profissionais interessados em transferir suas atividades de trabalho para a região.

Imóveis, reformas e objetivos

As residências podem ter até 140 metros quadrados e os beneficiários deverão manter residência permanente no local durante toda a duração do contrato. A reforma não inclui mobília, portanto os novos moradores precisarão equipar as casas por conta própria. As obras deverão ser concluídas em até 18 meses após a formalização dos acordos entre o governo regional e os municípios.

Entre os imóveis anunciados há opções em localidades das províncias de Cosenza, Crotone e Catanzaro, com exemplos em Rovito, Caccuri e Torre di Ruggiero. Também participam municípios como Altilia, Dipignano e Grotteria, alguns com até quatro unidades habitacionais disponíveis.

Financiado pelo Plano de Desenvolvimento e Coesão 2021-2027, o projeto tem orçamento de 20 milhões de euros e busca recuperar prédios públicos abandonados ou sem uso. A proposta também pretende fortalecer os serviços locais, estimular coworking, atividades artesanais e projetos profissionais, criando comunidades mais dinâmicas e preservando o patrimônio arquitetônico das pequenas localidades. (com informações da Ansa)