Buenos Aires em 5 dias para quem vai pela primeira vez

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Publicado em 06/11/2026 às 14:03

Buenos Aires recompensa quem organiza os dias por bairros. A cidade tem 48 bairros, e atravessa-la repetidamente consome tempo que poderia ser gasto diante de um quadro de Frida Kahlo, em uma antiga confeitaria, ou observando um tango improvisado. Este roteiro explica o que fazer em Buenos Aires em 5 dias, combinando os grandes monumentos com lugares que revelam como os portenhos vivem.

Onde ficar em Buenos Aires

Antes de montar o roteiro, escolha o bairro conforme o tipo de viagem. Ao comparar hospedagens em ohotel.com.br, quem procura onde ficar em Buenos Aires deve observar a localização exata, e não apenas o preço:

Recoleta é a escolha mais equilibrada para uma primeira visita: elegante, relativamente central e próxima de museus.



Palermo reúne restaurantes, bares e lojas independentes, mas fica distante do centro histórico.



San Telmo oferece arquitetura antiga, antiguidades e tango. É ótimo para atmosfera, embora algumas ruas fiquem vazias à noite.



Microcentro facilita visitas à Plaza de Mayo e ao Teatro Colón, mas tem menos vida residencial nos fins de semana.



Puerto Madero é moderno, organizado e caro. Funciona para quem prefere conforto a personalidade histórica.



O metrô atende bem as áreas centrais, enquanto táxis e aplicativos são úteis à noite e para trajetos até La Boca.

Dia 1 – Plaza de Mayo e San Telmo

Comece na Plaza de Mayo, onde diferentes capítulos da história argentina ocupam o mesmo quarteirão. A Casa Rosada marca o centro do poder político; o Cabildo conserva a memória do governo colonial; e a Catedral Metropolitana guarda o mausoléu do general José de San Martín. Entre os principais pontos turísticos da Argentina, poucos permitem acompanhar tão claramente a passagem da colônia à independência e à república.

Siga pela Avenida de Mayo. Reserve uma visita guiada ao Palácio Barolo se quiser entender sua arquitetura inspirada na Divina Comédia. Depois, continue até San Telmo, observe os antigos casarões com pátios internos e almoce no Mercado de San Telmo. Compare preços antes de pedir carne: os balcões internos variam muito.

Termine na Plaza Dorrego. Aos domingos, ela recebe a principal feira de antiguidades da cidade; portanto, mude este dia de posição caso sua viagem inclua um domingo. Chegue antes do meio-dia para ver as barracas sem o maior fluxo de visitantes.

Dia 2 – Recoleta e a Buenos Aires aristocrática

O Cemitério da Recoleta foi inaugurado em 1822 no antigo pomar dos frades recoletos. Suas ruas estreitas formam uma pequena cidade de mármore, criada quando famílias ricas competiam para construir mausoléus cada vez mais impressionantes. Mais de 90 túmulos são Monumentos Históricos Nacionais, incluindo o concorrido jazigo de Eva Perón.

A visita faz mais sentido com um mapa ou guia: sem contexto, os mausoléus viram apenas fachadas elaboradas. Procure também a história de Liliana Crociati, cuja tumba reproduz seu quarto e apresenta uma escultura dela acompanhada pelo cachorro. O cemitério abre normalmente das 9h às 17h e cobra entrada de visitantes estrangeiros.

Depois, visite a Basílica del Pilar e o Museo Nacional de Bellas Artes. A entrada do museu costuma ser gratuita, e a coleção permite acompanhar a arte argentina junto a obras europeias. Complete o dia na Floralis Genérica e no El Ateneo Grand Splendid, teatro transformado em livraria. Para quem pesquisa Argentina turismo, Recoleta mostra como a prosperidade do final do século XIX mudou a aparência da capital.

Dia 3 – Parques, arte latino-americana e Palermo

Comece no Rosedal, dentro dos Bosques de Palermo. Os parques foram em grande parte planejados pelo paisagista francês Carlos Thays e ajudam a explicar por que certas áreas de Buenos Aires parecem europeias. Escolha apenas mais um jardim: o Jardín Japonés para lagos, pontes e carpas, ou o Jardín Botánico para estufas e espécies sul-americanas.

À tarde, visite o Malba. A coleção de arte latino-americana inclui trabalhos de Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Antonio Berni e outros nomes essenciais para compreender a região além da arte colonial. Reserve cerca de duas horas; tentar encaixar todos os jardins, o museu e compras no mesmo período transforma Palermo em uma corrida.

À noite, vá a Palermo Soho. Em vez de pedir uma parrillada enorme por pessoa, divida uma seleção de cortes e acrescente provoleta ou vegetais grelhados. Restaurantes concorridos exigem reserva, especialmente de quinta-feira a sábado. Este equilíbrio entre parque, museu e jantar responde melhor a o que fazer em Buenos Aires em 5 dias do que uma sequência interminável de monumentos.

Dia 4 – La Boca e Puerto Madero

Visite La Boca pela manhã, quando Caminito está ativo e as áreas turísticas recebem mais movimento. As casas coloridas recordam os antigos conventillos, habitações coletivas ocupadas por imigrantes, sobretudo genoveses. Muitas fachadas atuais foram pintadas por iniciativa do artista Benito Quinquela Martín e dos moradores durante a década de 1950.

Caminito precisa de contexto para não parecer apenas um cenário. Entre no Museo Benito Quinquela Martín para ver pinturas do antigo porto, dos trabalhadores e dos estaleiros, ou escolha a Fundación Proa para exposições contemporâneas. As zonas turísticas são adequadas durante o dia, mas não é recomendável caminhar sem direção por La Boca à noite.

Use táxi ou aplicativo para seguir até Puerto Madero. Caminhe pelos antigos armazéns portuários e atravesse a Puente de la Mujer. Se o tempo estiver agradável, visite a Reserva Ecológica Costanera Sur. Essa combinação coloca lado a lado dois pontos turísticos da Argentina que representam extremos da mesma cidade: um porto de trabalhadores imigrantes e uma zona portuária convertida em endereço sofisticado.

Dia 5 – Teatro Colón e Avenida Corrientes

Reserve a manhã para uma visita guiada ao Teatro Colón. O percurso costuma passar pelo foyer, pela Galeria de Bustos, pelo Salón Dorado e pela sala principal. A cúpula mede 318 metros quadrados, enquanto o lustre central possui cerca de 700 lâmpadas. Compre o ingresso antecipadamente; os horários em outros idiomas são mais limitados.

Depois, caminhe até o Obelisco e siga pela Avenida Corrientes. A avenida concentra teatros, livrarias e pizzarias históricas. Experimente uma fatia espessa de pizza portenha com bastante muçarela ou uma fugazzeta recheada com queijo. À noite, escolha uma peça, um concerto ou um espetáculo de tango que informe claramente duração, lugares e bebidas incluídas, em vez de comprar o primeiro pacote oferecido na rua.

Se teatro não interessar, substitua o dia por Tigre, a aproximadamente uma hora de trem de Retiro. Faça um passeio pelo Delta do Paraná, caminhe pelo Paseo Victorica e visite o Puerto de Frutos. Vá durante a semana, se possível, pois o mercado fica muito cheio aos sábados, domingos e feriados.

Buenos Aires não é toda a Argentina

Cinco dias permitem compreender a capital, mas não cobrem a escala do país. Entre os grandes pontos turísticos da Argentina, as Cataratas do Iguaçu exigem voo e pelo menos duas ou três noites adicionais; Mendoza merece três ou quatro; e a Patagônia deve ser planejada como outra viagem. Para uma primeira experiência de Argentina turismo, Buenos Aires funciona melhor quando o roteiro deixa espaço para refeições demoradas, bairros diferentes e uma noite cultural — não quando tenta representar um país inteiro em cinco dias.