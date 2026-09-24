Melhor época para viajar para Marrocos: o guia completo para planejar sua viagem perfeita

...

Publicado em 24/09/2026 às 14:25

Alterado em 24/09/2026 às 14:25

O número de turistas brasileiros no Marrocos cresceu 48% nos primeiros meses de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse dado revela algo que quem já pisou em solo marroquino sabe bem: o país norte-africano exerce um fascínio difícil de ignorar. Para quem planeja Viagens Para Marrocos, as possibilidades são diversas: paisagens que vão das dunas douradas do Saara aos nevados cumes do Atlas, passando por medinas milenares e costas banhadas por dois mares. Tudo isso em um único destino.



Mas essa diversidade geográfica traz consigo um desafio concreto para quem planeja a viagem: Marrocos não é um país de clima único. Cada região responde de forma diferente às estações do ano, e escolher o momento errado pode significar enfrentar calor de 45°C no deserto ou chuvas persistentes nas cidades imperiais. A questão essencial, portanto, é saber qual a melhor época para viajar para o Marrocos de acordo com o que você quer vivenciar.



Este guia reúne o que há de mais relevante sobre o clima e o calendário turístico marroquino — das características de cada estação às recomendações específicas por tipo de viagem — para que você chegue ao país com o planejamento certo e aproveite cada dia ao máximo.



Entendendo o clima do Marrocos: o que esperar em cada região

Antes de escolher a melhor época para viajar para o Marrocos, é preciso entender que o país não funciona como um bloco climático único. Três zonas distintas definem o comportamento do tempo em solo marroquino: clima mediterrânico no noroeste e na costa, clima desértico no sudeste e no interior, e clima continental nas montanhas do Atlas. Conhecer essas diferenças é o que separa um roteiro bem planejado de uma viagem cheia de surpresas desagradáveis.



Costa atlântica e mediterrânea

A costa mediterrânea, com seus aproximadamente 450 km de extensão, é a faixa mais úmida do país. No verão, as temperaturas ficam entre 24°C e 26°C durante o dia, com noites que refrescam até 17°C. De novembro a março, a média cai para cerca de 16°C, com chuvas ocasionais.



A costa atlântica, bem mais extensa — mais de 1.300 km, entre as latitudes 35°N e 27°N —, apresenta variações consideráveis do norte ao sul. Próximo ao Estreito de Gibraltar, a influência mediterrânea ainda se faz sentir, com temperaturas mais amenas e maior volume de chuvas. À medida que se avança para o sul, o Saara começa a ditar as regras, com calor mais intenso e vegetação adaptada às condições áridas. Vale destacar que a água do Atlântico é, em geral, 3°C a 4°C mais fria do que a do Mediterrâneo — um detalhe importante para quem planeja aproveitar o mar.



Cidades imperiais do interior

Fez, Marrakech e as demais cidades imperiais do interior seguem um padrão mediterrânico de verão quente, com forte influência continental por estarem afastadas da costa. Em agosto, esse calor atinge proporções que tornam qualquer passeio pela medina uma experiência fisicamente exigente. O meio-dia, especialmente entre junho e agosto, impõe um ritmo mais lento à cidade — e a qualquer visitante que insista em explorar as ruas no pico do calor.



Montanhas do Atlas

A cordilheira do Atlas, com mais de 2.500 km de extensão, é a grande variável climática do país. A altitude cria condições imprevisíveis ao longo do ano: invernos rigorosos, com neve abundante de novembro a março, e verões surpreendentemente agradáveis, com céu aberto e temperatura amena. No médio e alto Atlas, a neve é praticamente garantida, e o clima pode virar rapidamente — algo que todo trekker precisa ter em mente ao planejar a subida.



Deserto do Saara

Classificado como hiperárido, o Saara registra menos de 100 mm de precipitação por ano. No verão, as temperaturas diurnas oscilam entre 40°C e 50°C, enquanto as noites chegam a apenas 25°C. No inverno, o cenário muda: os dias ficam entre 18°C e 25°C, mas as noites podem despencar até 0°C ou abaixo disso. Essa amplitude térmica diária, que pode variar entre 10°C e 20°C, é uma das características mais marcantes da experiência no deserto — e uma das que mais surpreendem quem visita o Saara pela primeira vez.



Qual a melhor época para viajar ao Marrocos: análise por estação

Abril, maio, setembro e outubro são os meses mais indicados para visitar o Marrocos, mas essa resposta merece mais contexto. Cada estação oferece uma experiência distinta no país, e entender essas diferenças é o que separa uma viagem bem planejada de uma cheia de surpresas desagradáveis.



Primavera (março a maio): a época mais equilibrada

A primavera é, para a maioria dos viajantes, o momento ideal. As temperaturas ficam entre 15°C e 28°C, com chuvas entre 30 e 50 mm — o suficiente para manter a vegetação viva sem comprometer os passeios. Março e abril cobrem a paisagem marroquina de flores e verde intenso, o que torna a experiência visual ainda mais rica nas cidades históricas, no Saara e em Marrakech. As máximas chegam a rondar os 30°C, mas sem o peso sufocante do verão. As noites são frescas e confortáveis, com mínimas entre 10°C e 15°C. Chuvas ocasionais podem aparecer em abril, mas raramente interferem nos planos.



Verão (junho a agosto): calor intenso e praias

O verão marroquino não é para todos. As máximas ficam entre 30°C e 40°C em cidades como Marrakech e Merzouga, com chuvas abaixo de 10 mm, e não é raro que os termômetros passem dos 45°C em julho e agosto na capital imperial. Julho e agosto são, de fato, os meses menos recomendados para quem pretende explorar o interior do país. Ainda assim, o verão tem o seu lugar no calendário de quem busca praias: Agadir e Essaouira ganham vida nessa época, com temperaturas costeiras mais amenas, entre 29°C e 32°C, graças à influência da brisa atlântica.



Outono (setembro a novembro): temperaturas amenas e menos turistas

Setembro marca o início de uma das fases mais agradáveis do ano em Marrocos. As temperaturas diurnas ficam normalmente entre 18°C e 26°C, com variações mensais dentro da faixa de 18°C a 30°C e chuvas moderadas entre 20 e 50 mm. O fluxo de turistas cai consideravelmente após o verão europeu, o que significa mais espaço nas medinas, filas menores e uma atmosfera mais tranquila. Para quem quer explorar as maravilhas naturais do país sem dividir cada mirante com dezenas de pessoas, setembro e outubro são escolhas acertadas.



Inverno (dezembro a fevereiro): frio nas montanhas e neve

O inverno traz um Marrocos diferente. Nas cidades costeiras como Casablanca e Fez, as temperaturas variam entre 7°C e 18°C, com chuvas entre 50 e 80 mm mensais. Nas montanhas do Atlas, o cenário muda radicalmente: a neve é presença garantida de meados de janeiro a meados de fevereiro, com temperaturas chegando a -10°C em Oukaimeden e a -30°C nos picos mais altos. Dezembro carrega um movimento maior, impulsionado pelas férias de fim de ano — quem prefere paz e preços mais baixos costuma aguardar janeiro ou fevereiro.



Fatores especiais que afetam sua viagem ao Marrocos

O clima é um critério fundamental para escolher quando viajar, mas Marrocos guarda outros fatores igualmente decisivos. O calendário cultural e religioso do país interfere diretamente na rotina das cidades — e quem viaja sem considerar esses elementos pode se surpreender com estabelecimentos fechados, horários alterados ou uma demanda turística muito acima do esperado.



Ramadã: o que você precisa saber

O Ramadã ocorre no nono mês do calendário lunar islâmico e varia a cada ano no calendário gregoriano, geralmente caindo entre maio e julho. Durante esse período, os muçulmanos jejuam do nascer ao pôr do sol, abstendo-se de comida, bebida, cigarro e relações sexuais.



Para o viajante, isso tem implicações práticas. Restaurantes em áreas turísticas costumam permanecer abertos, mas boa parte dos estabelecimentos locais não funciona durante o dia. Os horários de ônibus são alterados, especialmente entre 18h e 22h, e atrações turísticas podem operar em horário reduzido ou fechar nas sextas-feiras. O lado positivo é real: o Ramadã oferece uma das experiências culturais mais autênticas que Marrocos pode proporcionar, com as cidades ganhando uma vida noturna singular e intensa.



Festivais e eventos culturais

Os festivais marroquinos são eventos de grande apelo, mas exigem atenção no planejamento. A demanda por hotéis, transportes e carros de aluguel sobe rapidamente nesses períodos, tornando as reservas antecipadas indispensáveis.

Três eventos merecem atenção especial. O Festival Gnaoua, realizado em junho em Essaouira, reúne milhares de participantes em torno de apresentações gratuitas ao ar livre. O Festival das Rosas em El-Kelaa M'Gouna acontece no segundo fim de semana de maio e dura apenas dois dias[212] — curto, mas memorável. O Festival Mawazine, em Rabat, realizado entre maio e junho, recebe mais de 2,5 milhões de espectadores e está entre os maiores festivais de música do continente africano.



Alta e baixa temporada turística

A baixa temporada concentra-se nos meses de novembro a janeiro e de maio a julho. Primavera e outono, embora sejam os períodos mais procurados pelos viajantes experientes, ainda oferecem tarifas de voos e hospedagem mais acessíveis em comparação aos picos turísticos europeus. A ressalva fica por conta dos fins de semana de festivais: nessas datas, os preços sobem de forma expressiva e os riads nas medinas podem esgotar com meses de antecedência.



Como planejar sua viagem de acordo com seus objetivos

O clima é apenas um dos fatores que orienta o planejamento. Saber exatamente o que você quer fazer em Marrocos é o que realmente define qual período faz mais sentido para a sua viagem. Cada experiência tem sua janela ideal — e conhecê-la evita frustrações que nenhuma paisagem bonita consegue compensar.



Melhor época para visitar o deserto do Saara

O período de outubro a abril é o mais indicado para o Saara. Outubro, novembro, março e abril se destacam como os meses mais equilibrados, com temperaturas diurnas entre 20°C e 30°C — agradáveis o suficiente para aproveitar os passeios de camelo ao entardecer sem o peso do calor extremo. O verão merece atenção especial: com temperaturas facilmente acima de 45°C, a experiência deixa de ser encantadora e passa a ser extenuante. No inverno, prepare-se para noites que podem cair a 0-5°C nos acampamentos — roupas quentes são indispensáveis, mesmo que o dia tenha sido ensolarado.



Melhor época para explorar as Cidades Imperiais

Marrakech, Fez, Meknes e Rabat pedem primavera ou outono. Abril, maio, outubro e novembro reúnem as melhores condições para caminhar pelas medinas sem que o calor ou o frio interfiram na experiência. Nas horas de ponta do verão, o interior das cidades imperiais pode tornar qualquer passeio a pé bastante desgastante — o que não acontece nesses meses intermediários.



Melhor época para curtir as praias marroquinas

Junho a setembro é a janela certa para quem quer aproveitar as praias de Agadir e da costa atlântica. Essaouira tem uma particularidade interessante: a brisa constante do Atlântico suaviza o calor do verão, tornando a cidade uma opção refrescante mesmo nos meses mais quentes — e um destino de referência para surfistas e amantes do vento.



Melhor época para fazer trekking nas montanhas

Maio a outubro é o período com trilhos mais acessíveis e dias com luz suficiente para longas caminhadas. Abril e maio ganham destaque para quem deseja escalar o Monte Toubkal, o pico mais alto do norte da África, antes que o calor do verão chegue às altitudes mais baixas. De dezembro a março, a neve cobre os cumes e o acesso a determinados trilhos fica restrito — o que, por outro lado, atrai quem busca esqui e esportes de inverno.



Melhor época para evitar multidões e economizar

Janeiro, após o feriado da Epifania, e fevereiro são os meses com tarifas mais acessíveis tanto em voos quanto em hospedagens. Novembro, no entanto, oferece a combinação mais vantajosa: preços ainda baixos e temperaturas que já voltaram a ser agradáveis — sem o movimento da alta temporada e com a luz dourada característica do outono tardio marroquino.



Conclusão

Marrocos não é um destino que se encaixa em uma única resposta sobre quando visitar. O país exige que o viajante conheça suas próprias prioridades antes de abrir o calendário. Quem quer perder-se nas ruelas de Fez sem o peso do calor de agosto encontrará seu momento na primavera ou no outono. Quem sonha com as dunas de Merzouga sob um céu límpido de estrelas precisará respeitar as temperaturas extremas do verão e planejar sua ida entre outubro e abril.

O que este guia mostrou, acima de tudo, é que cada estação tem seu valor — e seus limites. Verificar o calendário do Ramadã antes de fechar as datas, reservar acomodações com antecedência quando a viagem coincide com festivais populares, e considerar as diferenças climáticas entre a costa, o interior e as montanhas são passos que separam uma viagem bem planejada de uma experiência frustrante.



Marrocos recompensa quem chega preparado. Com as informações certas em mãos, o que resta é escolher sua época e partir.

FAQs



Q1. Marrocos é um destino caro para viajar? O custo de uma viagem ao Marrocos pode variar bastante dependendo da época escolhida. Os meses mais econômicos são janeiro (após a Epifania) e fevereiro, quando os preços de hospedagem e voos são mais baixos. Novembro oferece o melhor equilíbrio entre preços acessíveis e clima agradável. Durante festivais populares e alta temporada (primavera e outono), os valores aumentam significativamente, especialmente para acomodações em riads nas medinas, que podem esgotar com meses de antecedência.



Q2. Em que período faz mais frio no Marrocos? O inverno marroquino, de dezembro a fevereiro, traz as temperaturas mais baixas do ano. Nas cidades costeiras como Casablanca e Fez, as temperaturas variam entre 7°C e 18°C. Nas Montanhas do Atlas, o frio é intenso, com temperaturas chegando a -10°C em Oukaimeden e até -30°C nos picos mais altos. Há neve confiável de meados de janeiro a meados de fevereiro. No deserto do Saara, as noites de inverno podem cair para 0-5°C, exigindo roupas quentes.



Q3. Quantos dias são necessários para conhecer bem o Marrocos? O tempo ideal depende dos seus objetivos de viagem. Para explorar as principais cidades imperiais (Marrakech, Fez, Meknes e Rabat) e fazer uma experiência no deserto do Saara, recomenda-se pelo menos 7 a 10 dias. Se você deseja incluir trekking nas montanhas do Atlas ou aproveitar as praias da costa atlântica, considere estender sua viagem para 12 a 14 dias, permitindo uma experiência mais completa e menos corrida.



Q4. Qual é a melhor época para visitar o deserto do Saara? O período ideal para visitar o Saara é de outubro a abril, sendo outubro, novembro, março e abril os meses mais recomendados. Nestes meses, as temperaturas diurnas ficam agradáveis entre 20°C e 30°C. O verão deve ser evitado, pois as temperaturas ultrapassam 45°C, tornando a experiência extremamente desconfortável. No inverno, prepare-se para noites muito frias nos acampamentos, com temperaturas podendo chegar a 0°C.

Q5. Como o Ramadã afeta a viagem ao Marrocos? Durante o Ramadã, que ocorre no nono mês do calendário lunar islâmico (geralmente entre maio e julho), muitos estabelecimentos não abrem durante o dia, embora restaurantes em áreas turísticas costumem funcionar. Os horários de transporte público são alterados, especialmente entre 18h e 22h, e atrações turísticas podem ter horários reduzidos ou fechar nas sextas-feiras. Por outro lado, o Ramadã oferece experiências culturais autênticas, com as cidades ganhando vida especial à noite.