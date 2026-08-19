Praia italiana com muro entre homens e mulheres bate recorde de visitantes

Local histórica de Trieste manteve o interesse do público e superou 106 mil entradas em três meses

Publicado em 19/08/2026 às 17:19

Alterado em 19/08/2026 às 18:06

A praia de Pedocin, em Trieste, voltou a chamar atenção ao registrar um recorde de público no verão. Conhecida oficialmente como Bagno Marino La Lanterna, ela recebeu 106.696 visitantes em três meses e mantém uma característica rara no continente: a separação entre homens e mulheres por um muro.

O espaço fica na região de Friuli-Venezia Giulia e cobra apenas 1,20 euro pela entrada. Mesmo assim, o preço não é o principal fator de atração. O grande diferencial está na tradição preservada desde a era dos Habsburgos, quando a cidade ainda estava ligada ao Império Austro-Húngaro.

Uma tradição histórica que segue atraindo visitantes

O muro divisório, com 74 metros de extensão, é parte da identidade da praia e desperta a curiosidade de turistas em busca de uma experiência diferente. A divisão entre as duas áreas faz de Pedocin uma exceção na Europa e ajuda a explicar o interesse crescente pelo local.

Segundo dados divulgados pelo jornal Il Piccolo, a procura aumentou especialmente em julho, quando foram vendidos 53.610 ingressos. Em junho, foram 36.051 entradas, e em maio, 17.035, sempre com números superiores aos registrados em anos anteriores em parte do período analisado.

Os números do verão e o perfil do público

Os totais informados incluem também as entradas gratuitas de crianças menores de 12 anos e de pessoas com deficiência acompanhadas por um cuidador. Ainda assim, o movimento confirma a força da praia como atração turística e mostra que seu apelo vai além do valor cobrado.

Com tradição, curiosidade histórica e uma configuração única, Trieste se consolidou como um dos pontos mais comentados de Friuli-Venezia Giulia. A combinação entre passado, peculiaridade e acessibilidade transforma o local em um destino fora do comum para quem visita a costa italiana.