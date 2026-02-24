A Turquia entra na rota dos brasileiros em busca de experiências internacionais completas

...

Publicado em 24/02/2026 às 09:29

Alterado em 24/02/2026 às 09:50

O turismo internacional retomou força e, com ele, veio uma mudança de comportamento. Muitos brasileiros passaram a buscar destinos menos óbvios, fugindo do circuito tradicional concentrado em poucos países da América do Norte e Europa.



Nesse cenário, a Turquia apareceu como alternativa estratégica. Com boa infraestrutura, diversidade cultural e custo competitivo em comparação a outros destinos europeus, o país ganhou espaço no planejamento de férias de quem quer algo diferente, mas com estrutura confiável.



Por que a Turquia virou tendência entre os turistas brasileiros?

Há vários fatores por trás desse interesse. Primeiro, a diversidade: em poucos dias, é possível conhecer mesquitas históricas, ruínas greco-romanas, paisagens naturais de tirar o fôlego e regiões litorâneas banhadas pelo paradisíaco Mar Mediterrâneo.



A cidade de Istambul funciona como porta de entrada. Lá misturam-se tradição e modernidade com naturalidade. Caminhar pela região de Sultanahmet, visitar a Santa Sofia e atravessar o Bósforo de barco são experiências que ajudam a entender a importância histórica do país.



A cidade tem sotaque, tem cheiro de especiarias e guarda segredos em cada esquina, quem passa por lá volta com histórias na bagagem, por isso os pacotes de viagem para Turquia estão criando fama.



A conectividade aérea é outro atrativo. A malha internacional facilita o acesso partindo do Brasil, o que reduz o desgaste da viagem, evitando aquela novela de conexões intermináveis que cansam até o viajante mais animado.



O que fazer quando Istambul é só o começo?

Quem pensa que a Turquia se resume à sua cidade mais famosa, engana-se. O país guarda verdadeiros achados geográficos. Lá dentro, escondida no centro da Anatólia, está a Capadócia Ao amanhecer, dezenas de balões colorem o céu e fazem qualquer um se sentir dentro de um postal.



Mais abaixo, Pamukkale presenteia os olhos com montanhas de calcário branco que formam piscinas naturais. A água quente escorre devagar pelas pedras, criando um espetáculo que a natureza caprichou em fazer. Quem visita volta com a pele macia e os olhos cheios de branco e azul.



Turismo bem estruturado está em alta

Com o aumento da procura, também cresceu a busca por viagens organizadas. Muita gente prefere deixar o improviso de lado e apostar em planejamento detalhado. A procura por pacotes de viagem para Turquia aumentou significativamente entre viajantes que desejam roteiros completos e organizados. Esse formato permite conhecer diferentes cidades em um período limitado, algo comum em férias de sete a dez dias.

Ter hospedagens reservadas, traslados definidos e visitas guiadas ajuda a otimizar o tempo e evita aquele aperto de última hora que pode comprometer a experiência.



O atual impacto econômico do turismo no país

O turismo ocupa posição relevante na economia turca. Investimentos em aeroportos, rede hoteleira e preservação de patrimônios históricos mostram que o setor é tratado como prioridade.



Regiões como Antália e Bodrum ampliaram sua oferta de hospedagem e serviços, atraindo visitantes interessados em combinar cultura com dias de descanso à beira-mar. Eventos internacionais e feiras também reforçam a visibilidade do país no cenário global.



Essa estrutura favorece o visitante, que encontra opções variadas de transporte e acomodação. Assim, aproveitando o máximo possível da viagem.



Qual a importância de operadoras especializadas em viagens?

Diante de um território que atravessa dois continentes, o apoio profissional tem ganhado relevância notável. Organizar deslocamentos internos, escolher as melhores conexões e equilibrar o roteiro exigem experiência.



Empresas como a Memphis Tours, com atuação consolidada em destinos do Oriente Médio e do Mediterrâneo, oferecem suporte especializado e orientação personalizada. Isso contribui para uma viagem mais organizada e tranquila. Para muitos brasileiros, contar com esse tipo de assistência representa mais segurança, principalmente em um país com idioma e costumes diferentes.



Um destino que combina história e modernidade

A Turquia consegue reunir mesquitas centenárias, bazares tradicionais e bairros contemporâneos no mesmo roteiro. Essa convivência entre o antigo e o atual cria um contraste interessante, quase como se o país conversasse consigo mesmo a cada esquina.



Para quem busca viagens com conteúdo cultural, mas também aprecia infraestrutura organizada, o destino se mostra alinhado com as expectativas atuais. A tendência é que o fluxo de brasileiros continue aumentando nos próximos anos.



Com planejamento adequado e escolha criteriosa de serviços, a Turquia permanece como alternativa consistente para quem quer explorar novas referências históricas e culturais em uma única viagem. Essa é a tendência que deve continuar no setor turístico!