Itália: Toscana lidera índice de reputação turística

Publicado em 11/02/2026 às 14:39

Alterado em 11/02/2026 às 14:49

A Toscana, na Itália, permanece no topo da lista nacional de reputação turística, com o Trentino-Alto Ádige logo atrás, enquanto a Sicília, em terceiro lugar, é a única região sulista no pódio.



Os dados são do Índice de Reputação Turística Regional do Instituto Demoskopika, organização que estuda e analisa dados demográficos e turísticos italianos, que teve como base os seguintes critérios para avaliação: visibilidade e interesse dos portais regionais de turismo; apelo social entre as partes interessadas; pesquisa e popularidade do destino; e qualidade e apreciação de restaurantes, hospedagens e ofertas culturais.

"A reputação turística confirma-se como uma alavanca estratégica para integrar a qualidade da oferta, a visibilidade online e a popularidade na web", afirmam os pesquisadores do relatório.



O Índice de Reputação Turística Regiona resumiu os números gerados pelas regiões italianas, sendo: mais de 302 mil páginas indexadas; cerca de 8,7 milhões de curtidas e seguidores nas redes sociais; quase 720 mil estabelecimentos e atrações (220 mil restaurantes, 366 mil estabelecimentos de hospedagem e mais de 132 mil atrações culturais).



Um ponto que influenciou muito a liderança da Toscana na pesquisa foi sua popularidade online em comparação com outros destinos concorrentes.



A região também garantiu o quarto lugar no ranking de alojamento, restauração e ofertas culturais, com quase 50 mil estabelecimentos e atrações avaliados de forma positiva pelo público em geral.



Já o Trentino-Alto Ádige, que foi superado pela Toscana por muito pouco, obteve ótima pontuação em termos de reputação social e valorização de suas acomodações.



Por sua vez, a Sicília permaneceu em terceiro lugar pelo segundo ano consecutivo, devido à sua boa avaliação em visibilidade turística online, com quase 40 mil páginas indexadas; bom uso dos canais oficiais nas redes sociais; e significativa confiança do consumidor em sua oferta de restaurantes, hospedagem e cultura. (com Ansa)