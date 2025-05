Rio de Janeiro tem salto de 51,9% em chegadas de turistas internacionais nos primeiros quatro meses de 2025

Com o registro recorde de 901.991 visitantes estrangeiros de janeiro a abril, estado está entre as unidades da federação que mais cresceram em comparação com o mesmo período de 2024

Publicado em 18/05/2025 às 12:11

As praias do Rio são muito frequentadas pelos turistas Foto:;Agência Brasil

Portão de entrada do turismo internacional no Brasil, o Rio de Janeiro registrou um crescimento de 51,9% na chegada de visitantes estrangeiros nos primeiros quatro meses de 2025. Somando janeiro, fevereiro, março e abril, o estado recebeu, 901.991 viajantes de outros países, valor recorde para o período. No ano passado, essa marca foi de 593.762. Os dados são da Embratur com a Polícia Federal e o Ministério do Turismo, e estão disponíveis no Portal de Dados da Agência.

A Argentina foi o principal emissor de visitantes estrangeiros para o Rio de Janeiro este ano. O estado registrou, ao todo, a chegada de 346.134 hermanos, número 80,2% maior que no mesmo período do ano passado. O Chile, que vem em segundo, enviou 143.916 visitantes para o estado no quadrimestre, 22,5% a mais que no mesmo período do ano passado. Em terceiro, os EUA enviaram 102.498 turistas, um crescimento de 52,8%, o Uruguai ficou em quarto, com 40.017 turistas e o maior crescimento percentual, 96,6%, e em quinto, a França, com 33.641 e aumento de 14,7%.



O montante segue a tendência nacional. Conforme divulgado pela Embratur, de janeiro a abril de 2025, o Brasil registrou a entrada de 4.425.888 turistas internacionais. O resultado estabelece mais um recorde para o período e já representa 64% da meta anual prevista pelo Plano Nacional de Turismo (PNT), que prevê a entrada de 6,9 milhões de turistas estrangeiros neste ano. A nova marca representa o melhor desempenho já conquistado para o primeiro quadrimestre desde o início da série de registros, em 1970.



Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 51% no fluxo internacional, o que demonstra o efeito direto das ações de promoção e articulação realizadas em conjunto pelos setores público e privado. Somente no mês de abril, o Brasil recebeu 686.239 turistas estrangeiros, um aumento de 72% em relação a abril de 2024, o equivalente a quase 288 mil visitantes a mais.



Além disso, o país já ultrapassou a metade da meta total de visitantes internacionais prevista para 2027, que é de 8,1 milhões. Os números refletem o crescente interesse global pelo Brasil, impulsionado por suas belezas naturais, diversidade cultural e por estratégias eficazes de promoção internacional.



O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, avalia o bom resultado do quadrimestre para o estado e para o país a partir dos esforços aplicados pela Agência na promoção internacional do Brasil. “A imagem positiva que o Brasil constrói no mundo é responsável direto por esse resultado. Recuperamos nossa reputação e credibilidade como um país democrático, aliado da humanidade, que tem compromisso com o futuro do planeta. E o Rio de Janeiro, conhecido no mundo inteiro, portão de entrada do turismo internacional no país e sede de grandes eventos, é indispensável para a gente conseguir promover nossos destinos lá fora e atrair ainda mais turistas internacionais, gerando assim, emprego e renda para a nossa população”, afirma.



“Aliado a isso, nosso trabalho na Embratur tem conseguido ampliar a nossa conectividade área em patamares muito superiores ao observado no resto do mundo. Lançaremos o Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil, um novo marco, que torna política de estado o trabalho que estruturamos de organizar a promoção do Brasil com inteligência de dados e estratégias segmentadas para cada perfil de turista. Quanto mais visitantes internacionais, mais movimentação na nossa economia, mais receita gerada, mais emprego e renda”, reforça Freixo.



Principais emissores

Também em âmbito nacional, a Argentina segue como principal país emissor, com mais de 2,1 milhões de turistas no primeiro quadrimestre, o que corresponde a um aumento de 96% em relação ao mesmo período do ano passado (1,07 milhão). Em seguida está o Chile, com 333.592 visitantes, 29% a mais do que de janeiro a abril de 2024. Na terceira posição, os Estados Unidos, com 305.932, um acréscimo de 21,68%. O Paraguai teve um aumento de 18% em relação ao ano anterior, com 257.370 turistas internacionais. Na quinta colocação está o Uruguai, com 255.558 visitantes no Brasil neste primeiro quadrimestre, um crescimento de 28% na comparação com o mesmo período de 2024.



Entre os países europeus, os destaques são Portugal, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha, que juntos somam 481.986 visitantes no período. Com esse ritmo de crescimento, o Brasil reafirma seu protagonismo no cenário turístico da América Latina e amplia sua visibilidade no mercado internacional.