Explore o sistema de transporte público em evolução do Rio de Janeiro — do metrô e BRT às questões de segurança e ferramentas inteligentes de viagem, como o eSIM. O que funciona, o que não funciona e o que vem por aí

Publicado em 14/05/2025 às 17:50

Alterado em 14/05/2025 às 17:53

.

O Rio de Janeiro é o verdadeiro coração do Brasil, onde você pode visitar praias deslumbrantes, fazer caminhadas nas montanhas e, claro, acompanhar o lendário Carnaval. Mas o Rio também é uma metrópole moderna, lar de cerca de 6,5 milhões de pessoas. A maioria delas precisa usar o transporte público todos os dias.



O Rio de Janeiro é uma cidade bastante moderna. Aqui você pode facilmente conectar cartões SIM digitais da Yesim, aproveitar os benefícios de um número virtual e ter acesso estável à internet. Mas o transporte público é tão desenvolvido? Vamos descobrir.

Tipos de transporte público no Rio

Moradores e turistas podem usar vários tipos de transporte público ao mesmo tempo.



Metrô. É um meio bastante moderno e relativamente rápido e seguro para chegar a diferentes partes da cidade. Existem três linhas no total. Elas levam você para o oeste, sul e também para o centro do Rio;



Ónibus. Eles são a principal artéria de transporte da cidade. Existem centenas de rotas que conectam todos os bairros. Portanto, você pode até chegar a favelas remotas de ónibus. Só que aqui é melhor conectar um eSIM para ter uma conexão estável e internet;



BRT. São ónibus especiais de alta velocidade que circulam em corredores exclusivos. Mas o acesso a diferentes bairros é limitado. Na verdade, o BRT conecta apenas os bairros da zona oeste com o centro e o aeroporto;



VLT. São trens leves que começaram a operar apenas em 2016, quando as Olimpíadas começaram. Eles podem ser usados para chegar ao centro, ao porto e ao aeroporto;



Teleféricos. Instalada em vários bairros do Rio. Principalmente para conectar a parte principal da cidade e as áreas montanhosas das favelas. Um cartão SIM digital seria definitivamente útil aqui. Instale o app através da App Store ou Play Market (para Android ou iPhone), selecione uma tarifa e obtenha um número virtual sem cartões SIM físicos;



SuperVia. São trens especiais que levam você do Rio aos subúrbios e vice-versa.



Como você pode ver, há muitas maneiras de chegar a diferentes locais usando o transporte público no Rio de Janeiro.



Vantagens do transporte público

O transporte público no Rio é frequentemente criticado. Mas, apesar disso, o sistema tem várias vantagens objetivas:



Preço acessível. O transporte público é muito mais barato do que táxis ou transportadoras privadas;



Boa integração. Isso se aplica ao metrô e ao BRT. Eles usam um sistema de bilhete único. Também há pontos de transferência convenientes;



Infraestrutura desenvolvida. No início da década de 2010, o Rio investiu pesadamente no sistema de transporte devido aos preparativos para as Olimpíadas de 2016;



Menos engarrafamentos. Devido ao desenvolvimento ativo, em algumas áreas foi possível reduzir significativamente a carga e diminuir o número de engarrafamentos. Principalmente devido ao VLT e ao BRT.



No entanto, quando estiver no Rio e viajar para diferentes áreas da cidade, você não será prejudicado pelo eSIM. Esta é uma ótima maneira de ficar conectado sem conectar cartões SIM físicos de operadoras móveis locais.



Problemas e desvantagens

Para fazer uma avaliação objetiva do estado atual do transporte público no Rio, é necessário estudar cuidadosamente as principais desvantagens.



Superlotação. Especialmente durante a hora do rush, pode ser muito difícil entrar fisicamente num ônibus ou vagão do metrô devido ao número anormal de passageiros;



Segurança. Infelizmente, o furto se tornou uma tradição. Essa é outra vantagem do cartão SIM digital, que não pode ser roubado e pode ser restaurado instantaneamente;



Desgaste. Apesar das melhorias na frota, a maioria dos ônibus está em más condições técnicas. A qualidade do serviço também não é das melhores;



Inacessibilidade para algumas áreas. Até agora, chegar do centro às favelas remotas é um problema para os moradores em locais;



Imprevisibilidade e engarrafamentos. Se o transporte terrestre depende do trânsito, há uma grande probabilidade de que não funcione dentro do horário previsto.



Se você se encontrar em áreas remotas, use o cartão SIM com roaming de dados. Dessa forma, você pode abrir mapas pela Internet, descobrir a localização das paradas mais próximas, horários de ónibus e outras informações úteis. Além disso, se necessário, você pode chamar um táxi pela Internet e um cartão SIM digital.



Novos passos para o desenvolvimento

Dada a situação atual, o transporte público no Rio precisa ser desenvolvido e melhorado.



Pagamentos sem dinheiro. Para pagar as viagens, pode usar cartões eletrônicos e aplicativos móveis;



Aplicativos e GPS. Usando programas móveis, pode monitorar os horários, o transporte público, planejar as suas viagens e criar rotas;



eSIM serviço e acesso móvel. Os turistas podem usar um cartão SIM de viagem em seus smartphones, baixar aplicativos e pagar pelas viagens sem usar dinheiro.



Ao mesmo tempo, o problema da frota de veículos ultrapassada ainda é um dos mais importantes.



Conclusões

O Rio tem um sistema de transporte público bastante desenvolvido, com suas vantagens e desvantagens. Existem várias áreas que precisam de modernização. Mas se você estudar a estrutura do transporte, sempre conseguirá chegar a qualquer parte da enorme metrópole.