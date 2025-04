Costa do Sauípe volta ao circuito mundial de tênis com 2º maior torneio do país em outubro

Novo torneio ATP Challenger 125 recoloca o complexo hoteleiro no mapa do tênis mundial e marca reposicionamento para público de alto padrão

A Costa do Sauípe, palco de momentos icônicos do tênis mundial, voltará a receber um torneio de alto nível com o Costa do Sauípe Open, ATP Challenger 125 que acontece entre os dias 19 e 26 de outubro de 2025, em quadras de saibro totalmente renovadas. Com uma premiação de US$ 200 mil e 125 pontos no ranking da ATP ao campeão, o torneio se torna o segundo maior evento de tênis do Brasil. A partir de uma bem-sucedida associação entre Try e Costa do Sauípe, que já dura mais de 20 anos, a história do tênis no Brasil ganhará um novo capítulo. Com o destino totalmente renovado e um torneio de porte inédito no país, o tênis de alta qualidade está de volta ao maior resort do Brasil.

A Costa do Sauípe foi referência para a elite do tênis entre 2001 e 2011, quando o Brasil Open atraiu alguns dos maiores nomes do circuito profissional. Gustavo Kuerten levantou o troféu em 2002 e 2004, sendo esta sua última conquista na carreira. Rafael Nadal brilhou em 2005, ainda como um jovem promissor. O torneio também contou com estrelas como Carlos Moyá, Richard Gasquet, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Juan Carlos Ferrero, Fernando Meligeni e Thomaz Bellucci, que disputou sua primeira final de ATP na Costa do Sauípe, em 2009.

No início, o esporte ainda era desconhecido ou inacessível para o grande público, e o complexo promovia ações na região, incentivando participação de tenistas em plantio de árvores e visitas às comunidades do entorno. Como resultado, os atletas internacionais sempre elogiaram a Costa do Sauípe pela facilidade e comodidade de estar hospedado perto das quadras, pois podiam ir caminhando, além do conforto da hospitalidade. Costa do Sauípe era considerado por tenistas um dos melhores lugares do mundo para torneios por esse motivo e pela interação com público durante essas ações sociais promovidas.

É com esse legado que, mais de uma década depois, a Costa do Sauípe volta a receber um grande torneio internacional, colocando o Nordeste novamente no circuito global do esporte. Este novo ATP Challenger 125 tem o objetivo de crescer e consolidar o evento nos próximos anos, não somente durante o torneio, tornando novamente a Costa do Sauípe uma referência, também no tênis mundial, construindo um novo legado de longo prazo. O evento integra o calendário ATP Challenger Tour.

Renovo

Desde a aquisição do complexo, em 2018, a Aviva – que já tem uma operação de sucesso em Goiás há mais de 60 anos com o Rio Quente Resorts e o Hot Park – tinha o plano de renová-lo totalmente e isso acontece no atual ciclo de investimentos, que vai até 2028. Já passaram por renovação completa a orla da praia, o centro de entretenimento do resort com a Vila Nova da Praia e a Quermesse da Vila, e dois dos quatro hotéis em operação. Um quinto hotel será convertido em um produto residencial de tempo compartilhado, o InCanto Residence Club. O destino também terá um novo parque aquático, Hot Park Costa do Sauípe, que será inaugurado em 2027. O parque abrigará também um novo clube social com atividades e serviços essenciais para clientes fidelizados.

Grande parte do reposicionamento da Costa do Sauípe passa pela renovação de seu ativo hoteleiro. São, agora, dois hotéis na categoria Grand Premium. O primeiro retrofit foi o do hotel Brisa Grand Premium, que teve sua categoria elevada em 2022 e que, em 2024, conquistou o prêmio Best of the Best Travellers’ Choice, do Tripadvisor, e está entre 1% dos melhores hotéis do mundo. Com base em estudos de mercado e pesquisas próprias, a Aviva viu que os hotéis que mais cresceram em satisfação, ocupação e diária média foram os de alto padrão. Considerando isso e atendendo à alta demanda que tem o Brisa Grand Premium, outro hotel também foi elevado de categoria em sua renovação como parte do reposicionamento da Costa do Sauípe. O Sol Grand Premium teve um investimento de mais de R$ 90 milhões e chegou cheio de baianidade e novidades para toda a família, com serviços de piscina e vista para o mar, hospitalidade e gastronomia de alto padrão.

Este novo momento da Costa do Sauípe reflete também uma nova onda de desenvolvimento para o litoral norte baiano e tem no retorno do complexo ao mapa mundial do tênis um marco importante deste seu reposicionamento. Para receber o Costa do Sauípe Open, as quadras de tênis que guardam momentos tão memoráveis do esporte no Brasil também estão passando por um processo completo de modernização. Com seis quadras de saibro – uma central e cinco secundárias – para o torneio e outras cinco quadras rápidas, oferecerá uma estrutura de alto nível aos jogadores e público, além de ficarem como legado para uso de hóspedes do resort e entusiastas do esporte no resto do ano.

1º Costa do Sauípe Open

Data: 19 a 26 de outubro de 2025

Sede: Costa do Sauípe Resorts - Rod. BA099 Km76 S/N – Linha Verde, Sauípe, Mata de São João/BA

