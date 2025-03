Jardim mais romântico da Itália é reaberto para visitação

Visitas serão retomadas durante primavera no hemisfério norte

Publicado em 23/03/2025 às 12:18

Alterado em 23/03/2025 às 12:18

Considerado o jardim mais romântico e um dos mais belos do mundo, o Giardino di Ninfa, localizado a poucos quilômetros de Latina, ao sul de Roma, será reaberto a partir deste fim de semana para visitação.

Construído sobre as ruínas da cidade medieval de Ninfa, o local normalmente permanece fechado de 1° de novembro até o período inicial da primavera no hemisfério norte, uma época que oferece cores, aromas e sugestões para serem descobertas.

Além da folhagem de espécies vegetais de todo o mundo, os visitantes poderão admirar magnólias florescendo e alternando com o amarelo intenso das forsythias, viburnos, hamamélis e as primeiras rosas.

No tesouro botânico da província de Latina, que é visitado todos os anos por 80 mil pessoas, também será possível presenciar prunus, com as primeiras flores de cerejeiras japonesas, os tons cromáticos de cercis e corylopsis, enquanto nos prados e ao longo dos cursos de água as plantas bulbosas emergem e, não muito longe, aparecem as primeiras flores de macieiras ornamentais.

Com a chegada da primavera, a Fundação Roffredo Caetani publicou o calendário de abertura para 2025 em seu site oficial com informações sobre como reservar e comprar - exclusivamente online - ingressos e visitas guiadas.

O Jardim ficará aberto, como de costume, apenas nos fins de semana, até 9 de novembro, e nos feriados (Páscoa, 1º de maio, 2 de junho e Ferragosto).

De 12 de julho a 10 de agosto - coincidindo com o período mais quente - está prevista apenas uma visita especial ao pôr do sol, com a possibilidade de escolher entre dois percursos - O Jardim de Ninfa e a flora ou o Jardim de Ninfa e as ruínas - de duração mais longa do que o percurso tradicional porque serão abertos recantos "secretos" normalmente excluídos.

Além disso, a temporada dos Parques Literários será retomada. Os eventos de verão também envolverão visitas ao Castelo Caetani, na vizinha Sermoneta, uma pitoresca cidade montanhosa. (com Ansa)