Nápoles celebra 2,5 mil anos de existência com 2,5 mil atrações

Programação fica em cartaz de 25/3 a 21/12

Para celebrar os 2,5 mil anos de Nápoles em 2025, a famosa cidade do sul da Itália preparou uma programação com mais de 2,5 mil atrações entre 25 de março e 21 de dezembro.

O calendário, com o slogan "Nápoles Milenar", prevê mostras, espetáculos e iniciativas culturais para homenagear o rico patrimônio histórico, artístico, científico e identitário da capital da Campânia, provando que ela é muito mais do que apenas a "terra da pizza".

Para abrir as celebrações, o teatrólogo, ator, humorista e cineasta Eduardo De Filippo (1900-1984), um dos napolitanos mais ilustres do século 20, será homenageado com a projeção de um filme inspirado na peça "Nápoles Milionária" no dia 25, exatos 80 anos depois da primeira exibição da obra teatral.



Outro destaque será a aula aberta de dança em 29 de abril, por ocasião do Dia Internacional da Dança. A atividade será conduzida pela companhia de Clotilde Vayer na praça Plebiscito. Já em outubro, o Teatro de San Carlo receberá o Concurso Lírico Internacional Enrico Caruso, em colaboração com as mais importantes casas de óperas do mundo, como o Metropolitan, de Nova York, e o Scala de Milão.



"Com Nápoles Milenar, não nos contentamos em comemorar um aniversário, mesmo que de prestígio. Temos a ambição de que os projetos implementados se tornem um laboratório permanente de colaboração institucional e não institucional, com particular atenção aos talentos deste território", afirma Laura Valente, diretora artística da celebração.



"Para uma história tão complexa e estratificada, que sempre se projetou em novas linguagens e, ao mesmo tempo, firmemente apoiada em uma tradição que não perdeu o seu brilho, só poderíamos nos concentrar em um programa dinâmico e em constante evolução", acrescenta.