Confira quais destinos de viagem serão tendência em 2025

Itália, China, Filipinas e Armênia estão entre principais locais

Publicado em 13/01/2025 às 13:24

Alterado em 13/01/2025 às 13:24

Um levantamento baseado em eventos interessantes que valem a pena conhecer durante o ano de 2025, feito pela agência de notícias Ansa, apontou os principais destinos turísticos para viajar ao longo dos próximos meses.



São eles: Itália, China, Filipinas e Armênia.



De bicicleta ou trem, os turistas poderão descobrir experiências inusitadas, locais atentos ao meio ambiente, e ainda criar destinos com Inteligência Artificial para aproveitar fins de semana prolongados e mini-férias.



Na Itália, o Jubileu de Roma, iniciado oficialmente no último dia 24 de dezembro, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, atrairá peregrinos e visitantes de todo o mundo.



Estima-se que 25 milhões de pessoas viajarão à capital para receber a indulgência plenária.



Por ocasião do evento, a capital italiana promoverá diversas iniciativas e inovações urbanísticas, que poderão ser descobertas caminhando pelas praças renovadas e atravessando as outras três portas sagradas das Basílicas de San Giovanni in Laterano, San Paolo Fuori le Mura e Santa Maria Maggiore.



Já em Agrigento, a Capital Italiana da Cultura, acolherá iniciativas, eventos, exposições, concertos e muitas oportunidades para os visitantes descobrirem o seu inestimável patrimônio histórico, artístico, paisagístico e cultural, de 18 de janeiro até o final do ano.



Por sua vez, a capital europeia da cultura será Gorizia, combinada com a eslovena Nova Gorica, com uma programação muito rica de eventos e compromissos ao longo do ano.



Na Espanha, os turistas poderão aproveitar a Catalunha, que foi nomeada "Região Mundial da Gastronomia" e tornou-se a primeira da Europa a receber o reconhecimento concedido pelo Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Artes e Turismo.

Muitas iniciativas e compromissos estão planejados, tendo em vista que a gastronomia catalã é uma mistura de tradição e inovação, enraizada em produtos locais de alta qualidade e enriquecida pelo compromisso com a sustentabilidade.



A Armênia é um destino em crescimento, também graças aos voos diretos de Milão, Roma e Veneza. O país atrai visitantes pelas suas paisagens, cultura, experiências inesquecíveis de atividades ao ar livre e pelos tesouros de 4 mil igrejas e mosteiros localizados nas montanhas.



Em Viena, todos se preparam para celebrar o 200º aniversário de Johann Strauss, o rei da valsa, tornando o território em um grande palco com um rico programa de eventos, concertos e danças.



O calendário inclui 10 gêneros diferentes, incluindo música de concerto, teatro e performance. Além disso, você também pode descobrir Strauss caminhando pela cidade para conhecer lugares incomuns localizados em todos os 23 distritos.



De 13 de abril a 13 de outubro, Osaka, na ilha artificial de Yumeshima, recebe a Expo 2025. "Projetando a sociedade futura para nossas vidas" é o tema do evento, onde as mudanças climáticas, inteligência artificial e biotecnologia serão destaques. O evento é uma oportunidade de viajar ao Japão e descobrir o país do futuro entre ritos tradicionais e robôs futuristas.



O delta do Sine Saloum, no Senegal, também é um dos destinos de 2025 que combina história, belezas naturais, obras-primas artesanais e solidariedade. A vila de Sokone, por exemplo, abriga o Touris Jokkoo, que oferece hospitalidade às famílias locais.



Há sempre um bom motivo para ir a Londres, mas este ano a capital já está movimentada com a inauguração, no dia 31 de maio, do V&A East Storehouse, o imenso armazém do Victoria and Albert Museum no Queen Elizabeth Olympic Park.



O prédio se estende por quatro andares e abrigará 250 mil objetos, 350 mil livros e mil arquivos. Uma das principais atrações será a coleção de David Bowie.



A viagem ferroviária é uma das novas tendências de 2025 e, por isso, a empresa Belmond lançou rotas de luxo épicas e sustentáveis, como travessias continentais ou rotas lentas em linhas secundárias, entre os principais destinos.



O mesmo guia de viagens revelou ainda os melhores destinos por categoria com uma lista de 30 países, cidades e regiões, prontos para inspirar as suas próximas férias. Estas incluem as praias dos Camarões, os parques nacionais pouco visitados e a vida noturna urbana; a cena artística em rápida expansão de Toulouse e o passeio ao longo do Garonne; o Lowcountry, da Carolina do Sul, e a costa da Geórgia.



Além disso, há o charme histórico e a deliciosa culinária de Gênova, cruzeiros fluviais, safaris, estadias espirituais e muitas aventuras. Na Itália, mais de 200 mosteiros medievais poderão ser visitados durante viagens espirituais, como La Verna, localizado no topo de um penhasco nos Apeninos Toscanos, e a Abadia de Monte Oliveto Maggiore, perto de Siena. (com Ansa)