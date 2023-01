Pompeia reabre sua 'Capela Sistina' após 20 anos

Após 20 anos de restauração, o sítio arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, reabriu nesta terça-feira (10) um de seus patrimônios mais bem preservados, a "Casa dos Vettii", que tem o apelido de "Capela Sistina" por causa dos ricos afrescos que adornam suas paredes.

O espaço carrega o nome de seus antigos proprietários, dois escravos libertos bem-sucedidos, e abriga representações de cenas mitológicas, como o abandono de Ariadne por Teseu, afrescos de arte erótica e um suntuoso jardim com estátuas, fontes e arbustos perfumados.

"É uma casa simbólica, a Capela Sistina de Pompeia", disse o diretor do parque arqueológico, Gabriel Zuchtriegel, em entrevista à ANSA na reabertura da Casa dos Vettii.

O local ficou fechado ao público por 20 anos, mas agora retorna em todo o seu esplendor para exibir o refinamento de seus ambientes, que contam com pinturas estudadas no mundo todo.

A Casa dos Vettii foi soterrada pela erupção do vulcão Vesúvio que devastou a antiga cidade romana de Pompeia, em 79 d.C., e só voltou à luz graças a escavações no fim do século 19.

Sua restauração, iniciada em 2002, envolveu dezenas de arqueólogos, arquitetos, restauradores, engenheiros e paisagistas. "No campo dos bens culturais, foi uma das obras mais complexas das últimas décadas", diz Zuchtriegel.

O jardim também foi restaurado, embora as estátuas no local sejam réplicas, uma vez que as originais estão expostas em um local coberto para fins de conservação.

Situada na parte mais rica da antiga cidade, a Casa dos Vettii pertencia aos irmãos Aulo Vettio Restituto e Aulo Vettio Conviva, escravos libertos que enriqueceram com o comércio de vinho, a ponto de ingressar na sociedade de Pompeia com todas as honras.

Após a aquisição da casa, que existia desde o século 2 a.C. e tem 1,1 mil metros quadrados, os irmãos a restauraram sem se preocupar com as despesas, contratando os mestres mais qualificados da cidade.

Nos cômodos ao redor do primeiro átrio, abundam as cenas mitológicas e eróticas. Uma das imagens mais populares é a de Priapo, deus grego da fertilidade, com seu enorme pênis apoiado em uma balança, o que era visto como sinal de prosperidade pelos proprietários.

"Pompeia é um sítio onde tocamos com a mão o valor da nossa cultura. A Itália é uma superpotência cultural porque a história nos presenteou com algo único. Temos o dever de conservar, tutelar e até melhorar nosso patrimônio", diz o ministro italiano da Cultura, Gennaro Sangiuliano.

A Casa dos Vettii ficará aberta sem limitações, todos os dias do ano. "Não vamos mais fechá-la", promete Zuchtriegel. (com agência Ansa)