Veneza aposta na qualidade em calendário de eventos para 2023

Com a "volta da normalidade" após o período mais crítico da pandemia de Covid-19, a cidade de Veneza, na Itália, se prepara para um ano repleto de atrações culturais e empresariais que prometem atrair tanto moradores como turistas do mundo todo.

Após a festa da virada de ano novo, que voltou a ser realizada em sua totalidade pela primeira vez desde o Réveillon 2019-2020, a "Sereníssima" se prepara para o carnaval, um dos mais famosos do mundo. A festa das máscaras terá uma série de eventos entre 4 e 21 de fevereiro com o tema do zodíaco.

Em maio, será a vez da abertura da 18ª Mostra de Arquitetura da Bienal de Veneza, entre os dias 20 de maio e 26 de novembro.

Já no dia 21 de maio, volta a tradicional "Festa della Sensa", celebrada em Veneza desde o ano 1000 d.C.. No fim do mesmo mês, entre 31 de maio e 4 de junho, um dos eventos empresariais mais importantes para a localidade será realizado, o Salão Náutico, que apresentará novidades no setor na área do Arsenale.

A metade do ano será marcada por atividades culturais famosas: a Bienal do Teatro, entre os dias 15 de junho e 1º de julho, e a Bienal de Dança Contemporânea, entre 13 e 19 de julho. E a celebração mais esperada do período, a Festa do Redentor, está confirmada com sua tradicional queima de fogos em 15 de julho.

No fim de agosto, Veneza volta aos refletores da arte mundial ao sediar a 80º edição da Mostra Internacional de Cinema - o festival de cinema mais antigo do mundo. O evento está programado para acontecer entre 30 de agosto e 9 de setembro.

Já no final do verão europeu, há vários eventos programados para a área da Lagoa de Veneza. A Regata Histórica, em 3 de setembro; a Venice Glass Week, de 9 a 17 de setembro; a Bienal da Música, de 16 a 29 de outubro; e a Maratona de Veneza, em 22 de outubro.

Em outubro, também já começam os eventos para as celebrações de Natal e Ano Novo sob o título de "A Cidade em Festa". (com agência Ansa)