Os alicerces da saúde são construídos na infância

...

Publicado em 28/10/2026 às 21:15

Alterado em 28/10/2026 às 21:15

Imagine uma criança dando seus primeiros passos. Ela se levanta, perde o equilíbrio, cai e tenta novamente. A cada tentativa, seu corpo aprende, seu cérebro reorganiza conexões e novas habilidades começam a surgir. O que parece apenas uma conquista motora revela algo extraordinário: a vida possui uma capacidade impressionante de aprender, adaptar-se e se desenvolver.



Nos artigos anteriores, percorremos o terreno sobre o qual a saúde é construída e compreendemos que parte dessa história começa antes mesmo do nascimento, na herança biológica e nas condições transmitidas entre gerações. Agora, chegamos a uma etapa decisiva dessa arquitetura: a construção dos seus alicerces durante a infância.

A infância é uma das maiores janelas de oportunidade para a construção da saúde humana.



Nesse período, o organismo atravessa transformações profundas. Ossos, músculos, órgãos, sistemas metabólicos e circuitos cerebrais amadurecem em ritmos diferentes, mas profundamente interligados. Existe uma intensa demanda por energia, nutrientes, experiências e estímulos que favoreçam esse desenvolvimento.



O material genético oferece possibilidades e limites, mas não determina sozinho o resultado. O ambiente, as relações, os comportamentos e as experiências participam continuamente da expressão desse potencial.

É justamente nessa interação que começamos a compreender a importância dos pilares da saúde.



Uma criança que cresce cercada de alimentos nutritivos, oportunidades de movimento, sono adequado, vínculos afetivos seguros e experiências enriquecedoras encontra condições favoráveis para desenvolver suas capacidades físicas, cognitivas e emocionais.



Esses elementos não funcionam isoladamente. O movimento estimula o cérebro, o sono participa da consolidação da memória, a alimentação sustenta o crescimento e as relações humanas ajudam a organizar emoções e comportamentos. A saúde vai sendo construída pela integração dessas experiências, repetidas ao longo dos anos.



Mas existe outro componente fundamental nessa arquitetura: aprender a enfrentar desafios.



Ao tentar caminhar, aprender a andar de bicicleta, fazer amigos ou lidar com uma frustração, a criança encontra pequenas doses de dificuldade. Quando proporcionais à sua capacidade e acompanhadas de segurança e apoio, essas experiências favorecem o desenvolvimento da autonomia, da confiança e da resiliência.



O estresse, portanto, não é necessariamente um inimigo. Em determinadas condições, pode funcionar como estímulo adaptativo. Entretanto, quando intenso, persistente ou vivido sem suporte adequado, pode comprometer o desenvolvimento e aumentar vulnerabilidades futuras.



A diferença não está apenas na intensidade do desafio, mas também nos recursos disponíveis para enfrentá-lo.

É nesse contexto que a educação emocional ganha enorme relevância. Aprender a reconhecer sentimentos, nomear emoções, compreender limites, conviver com diferenças e lidar com adversidades faz parte da construção de uma mente saudável. Valores, virtudes e exemplos familiares também participam desse processo, oferecendo referências que podem acompanhar o indivíduo por toda a vida.



E aqui surge uma reflexão necessária sobre o nosso tempo: Que tipo de estímulos estamos oferecendo às crianças que hoje constroem a saúde dos adultos de amanhã?

Em um mundo marcado por alimentos ultraprocessados, sedentarismo, excesso de estímulos digitais, privação de sono e rotinas familiares frequentemente sobrecarregadas, precisamos questionar se estamos criando ambientes compatíveis com as necessidades do desenvolvimento humano.



Não se trata de buscar uma infância perfeita, eliminar dificuldades ou responsabilizar exclusivamente os pais. Trata-se de reconhecer que família, escola, comunidade e sociedade compartilham a responsabilidade de oferecer oportunidades para que cada criança floresça.



A adolescência e a vida adulta continuarão oferecendo possibilidades de transformação. Nosso organismo preserva capacidades de aprendizagem e adaptação durante toda a existência. Entretanto, construir bons alicerces desde cedo pode facilitar muitos dos caminhos que serão percorridos depois.



É nessa perspectiva que a Medicina do Estilo de Vida, uma abordagem estruturada e fundamentada em evidências científicas, amplia o alcance da medicina preventiva ao atuar sobre hábitos, comportamentos e ambientes que influenciam a saúde. Mais do que tratar fatores de risco ou evitar doenças futuras, ela busca promover condições para formar seres humanos capazes de viver com saúde, autonomia, equilíbrio e significado.

Porque cuidar da infância não é apenas proteger o começo da vida. É participar da construção de toda a vida que ainda está por vir.

Dr. Gustavo Varella é especialista em clínica médica e terapia intensiva, com pós-graduação em medicina do estilo de vida e medicina esportiva. Atua há mais de 10 anos com uma abordagem preventiva em saúde aplicada à performance e longevidade funcional.

