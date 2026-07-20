A arquitetura da saúde

Porque construir é muito mais importante do que consertar

Publicado em 20/07/2026 às 14:22

Alterado em 20/07/2026 às 14:22

Há lugares onde a vida revela sua maior fragilidade. A Unidade de Terapia Intensiva é um deles.



Ao longo de mais de uma década trabalhando no CTI como especialista em terapia intensiva, acompanhei incontáveis histórias que começaram de maneiras diferentes, mas terminaram no mesmo cenário: um leito cercado por monitores, respiradores e equipes mobilizadas para salvar uma vida. Um infarto que chegou sem aviso aparente. Um acidente vascular cerebral que interrompeu planos. Uma infecção que transformou, em poucos dias, a rotina de uma família inteira.



Em muitos desses casos, a medicina consegue realizar feitos extraordinários. Recupera funções, reverte situações críticas, devolve pessoas às suas casas. São conquistas que merecem ser celebradas e que representam o melhor da ciência e do compromisso humano.



Mas, ao deixar cada dia de trabalho na UTI, uma pergunta insistia em me acompanhar:

Por que esperamos a estrutura desabar para só então decidir cuidar dela?



Talvez essa seja uma das maiores contradições da nossa época.



Vivemos cercados por informações sobre saúde. Nunca soubemos tanto sobre alimentação, atividade física, sono, estresse, exames e fatores de risco. Ainda assim, as doenças crônicas continuam avançando. A obesidade cresce, o diabetes se torna cada vez mais frequente, os transtornos relacionados à saúde mental se multiplicam e milhões de pessoas convivem diariamente com a sensação de cansaço, ansiedade, perda de vitalidade e motivação. Como se o nosso organismo estivesse muito aquém da capacidade plena e da performance — física e cognitiva — desejada por cada um de nós.

Algo, claramente, não está funcionando. Estamos vendo isso.

Durante muito tempo, aprendemos a enxergar a saúde como a simples ausência de doença. Se os exames estão normais, acreditamos estar saudáveis. Se nenhuma dor aparece, seguimos em frente. Procuramos assistência médica, na maioria das vezes, apenas quando algo deixa de funcionar.



Mas essa visão é limitada. Saúde não é apenas sobreviver.



Saúde é acordar com disposição para viver o dia.



É ter um corpo capaz de se movimentar com liberdade.



É preservar a clareza da mente para tomar decisões.



É cultivar relações que fortalecem, encontrar significado no trabalho, dormir com qualidade, envelhecer mantendo autonomia e continuar fazendo aquilo que dá sentido à existência.



A saúde não nasce no consultório, nem no hospital. Ela é construída, silenciosamente, todos os dias, pelas escolhas que fazemos — ou deixamos de fazer.

Foi essa percepção que transformou profundamente minha forma de exercer a medicina.



Enquanto a terapia intensiva me ensinava a reparar as consequências da doença em estado crítico, a medicina do estilo de vida mostrou que existe uma etapa muito mais importante: construir a saúde antes que ela precise ser resgatada.



Foi então que compreendi uma metáfora que passou a orientar minha prática clínica e minha maneira de enxergar o cuidado humano.



Nosso organismo se parece muito mais com uma grande obra de arquitetura do que imaginamos.



Nenhum edifício sólido surge por acaso. Antes de existir, há um projeto. Depois vêm os alicerces, a escolha dos materiais, a manutenção constante e o cuidado contínuo.

Quando pequenas fissuras são ignoradas durante anos, elas não desaparecem. Crescem silenciosamente até que, um dia, a estrutura já não suporta mais a sobrecarga.



Com o corpo humano acontece exatamente o mesmo. As grandes doenças raramente surgem de um único dia. Elas costumam ser o resultado de milhares de pequenas decisões acumuladas ao longo de décadas.



É por isso que acredito que o verdadeiro papel da medicina não deveria ser apenas reconstruir aquilo que foi perdido.



Seu propósito maior é ensinar cada pessoa a se tornar a arquiteta da própria saúde.

Dr. Gustavo Varella é especialista em clínica médica e terapia intensiva, com pós-graduação em medicina do estilo de vida e medicina esportiva. Atua há mais de 10 anos com uma abordagem preventiva em saúde aplicada à performance e longevidade funcional.