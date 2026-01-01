Surto de síndrome de Guillain-Barré na Índia gera preocupações mundiais

...

Em alguns pacientes, a fraqueza se manifesta primeiro nos braços Foto: Shutterstock

Pune, uma grande cidade no oeste da Índia, tem testemunhado um número crescente de casos de síndrome de Guillain-Barré em 2025. Investigações apontaram para Campylobacter jejuni, um patógeno responsável por doenças transmitidas por alimentos e reconhecido como um fator-chave por trás da síndrome de Guillain-Barré em todo o mundo. Essa ligação foi estabelecida pela primeira vez na década de 1990 na China rural, onde os surtos da doença coincidiram com as estações das monções devido a crianças brincando em água contaminada por resíduos de aves.

Os números mais recentes indicam que Pune presenciou 160 casos, com cinco mortes suspeitas. Atualmente, 48 pacientes permanecem em terapia intensiva, 21 estão em ventiladores e 38 receberam alta após o tratamento.

Conforme mencionado, a disseminação da síndrome de Guillain-Barré ligada à Campylobacter jejuni não é exclusiva da Índia. Além da China, em 2023, o Peru registrou mais de 200 casos suspeitos e quatro mortes em apenas sete meses, levando o governo a declarar uma emergência nacional de saúde. Dois terços dos afetados foram diagnosticados com infecções causadas por Campylobacter.

A enfermidade chamou a atenção dos brasileiros em julho de 2023, quando houve um surto na América do Sul. Na ocasião, o governo do Peru decretou estado emergência sanitária nacional devido ao "aumento incomum" de casos. Segundo os dados do Ministério da Saúde local, o país vizinho registrou 182 pacientes com a doença no primeiro semestre de 2023. Desse total, quatro morreram. Além disso, até um famoso desenvolveu a doença. No dia 11 de junho de 2024, o ator Reynaldo Gianecchini revelou que desenvolveu a condição. Em entrevista ao podcast PodDelas, o artista contou que a síndrome afetou parte de seus movimentos.

De todas as doenças autoimunes que existem, a síndrome de Guillain-Barré é definitivamente uma das menos comuns. Essa condição, que afeta os nervos do corpo e causa fraqueza muscular que evolui para paralisia, é grave e pode matar. A boa notícia é que pode ser tratada com um rápido diagnóstico.

O que é

A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune rara em que o sistema imunológico do corpo ataca seus próprios nervos.

Os primeiros sintomas que aparecem geralmente são fraqueza e formigamento nas mãos e nos pés. Isso pode então se espalhar rapidamente e paralisar todo o corpo.

Na sua forma mais grave, a síndrome de Guillain-Barre é considerada uma emergência médica, e a maioria das pessoas com a doença deve ser hospitalizada enquanto recebe tratamento.

Dito isto, a maioria das pessoas diagnosticadas com síndrome de Guillain-Barré se recupera totalmente. Mas o tempo necessário para a recuperação varia de pessoa para pessoa.



Pés e pernas

Como mencionado anteriormente, a síndrome de Guillain-Barre geralmente começa com formigamento e fraqueza nos pés e nas pernas, que depois se espalha para a parte superior do corpo e braços.



Braços e rosto

Em alguns pacientes, a fraqueza se manifesta primeiro nos braços ou na face, e não nos pés e nas pernas. Não importa onde comece, a fraqueza muscular geralmente leva à paralisia.

Problemas ao subir escadas

Os pacientes de Guillain-Barré podem notar instabilidade ao andar ou dificuldade para subir escadas.

Rosto e olhos

As pessoas que sofrem da doença podem ter problemas com os movimentos faciais, como falar, mastigar ou engolir, e podem ter dificuldade para mover os olhos ou ter visão dupla.

Dor

Pessoas com síndrome de Guillain-Barré também podem sentir dores intensas que pioram à noite. A dor pode ser bem dolorida, aguda ou semelhante a cãibras.

Outros sintomas

Outros sintomas desta condição incluem dificuldade de controle da bexiga ou função intestinal, frequência cardíaca acelerada, pressão arterial baixa ou alta e dificuldade em respirar. (com informações do site Stars Insider)