A Moscou Fashion Week apresenta designs inspirados na herança cultural

Diversos designers ao redor do mundo mostram como heranças históricas e raízes culturais são tão importantes na moda quanto a tecnologia

Publicado em 27/09/2026 às 07:09

Alterado em 08/10/2026 às 12:53

Na Amazônia, a moda está se tornando cada vez mais parte de uma economia moldada pelo patrimônio cultural e pelos recursos naturais da região. Em agosto, o Amazon Poranga Fashion reuniu mais de 20 marcas locais em Manaus, onde estilistas apresentaram coleções inspiradas no artesanato, na reutilização de materiais e na identidade amazônica. Empreendedores da moda regional trabalham com curauá, uma fibra de abacaxi, e outros recursos locais, enquanto o projeto Gigantio deste ano conectou o design com o couro de pirarucu de origem sustentável com a tecnologia de rastreabilidade. O Amazon Poranga Fashion Hub introduziu uma nova área, onde o trabalho com fibras naturais, sementes e outros materiais regionais é combinado com pesquisa e desenvolvimento de negócios.



O interesse pelas raízes e pelo patrimônio cultural tornou-se uma tendência global, apoiada e promovida pelas principais plataformas de moda do mundo, incluindo a Moscow Fashion Week. Este importante evento profissional acontecerá na capital russa de 26 de setembro a 1º de outubro, apresentando uma nova geração de estilistas emergentes da Rússia, Nicarágua, Estados Unidos, China, Índia, Espanha, Turquia e mais de dez outros países.



Nos próximos dias, os participantes da Moscow Fashion Week demonstrarão como a inspiração em tradições, patrimônio e artesanato pode se tornar uma forma de criar uma linguagem visual para o futuro. A marca russa Inniki se inspirará no traje tradicional iacuto em seu projeto Urban Nomads, com foco nas mangas volumosas e nas proporções do vestido tradicional khaladaay. Essas formas são reinterpretadas em silhuetas contemporâneas, onde couro ecológico, chiffon futurista e malhas texturizadas se unem.



A designer de Moscou, do Atelier Irina Vorobyeva, afirma que a nova coleção de sua marca explora o patrimônio cultural não apenas por meio de elementos visíveis, como bordados, tecidos, ornamentos e técnicas tradicionais, mas também pelos princípios e regras que regem a confecção do traje folclórico russo. "Tenho interesse em estudar esses princípios, compreender seu significado e, então, quebrá-los conscientemente, reinterpretando-os por meio do design contemporâneo", diz Irina. Oleg Levitskiy, outro participante da Moscow Fashion Week, também enfatiza que o que importa para ele não é a reprodução literal do traje histórico, mas uma atitude especial em relação às roupas, ao artesanato, aos materiais e aos vestígios do tempo.



A coleção de Slava Zaitsev nos levará a uma profunda imersão na história dos materiais. Na primeira coleção de alta-costura da Maison desde o falecimento do renomado estilista Vyacheslav Zaitsev, o designer Nikolay Krasnikov, aluno do fundador, criou mais de 40 looks. A coleção apresenta tecidos antigos, brocado de damasco, renda Yelets, bordados à mão e esmalte de Rostov – técnicas tradicionais incorporadas a uma coleção contemporânea através do trabalho meticuloso de artesãos.



Foto: divulgação





Indústrias locais em diferentes países estão cada vez mais recorrendo a seus próprios materiais, artesanato e patrimônio cultural. Representando esse movimento na Moscow Fashion Week, a marca nicaraguense Brisa Hernández, em parceria com Nicaragua Diseña, apresentará uma coleção inspirada na história de sua família. Raízes secas, elementos orgânicos, texturas e silhuetas esculturais criam um diálogo entre o vivo e o inanimado, remetendo às naturezas-mortas criadas por seu pai artista.

A marca americana Amirah Creations mostrará como a moda modesta encontra o luxo contemporâneo na passarela de Moscou: silhuetas alongadas, sobreposições e elementos tradicionais do vestuário, como quimonos e caftãs, criam um visual onde a discrição não contradiz a ousadia. Enquanto isso,a coleção Limak by Kamil apresentará a arte clássica do batik do Sri Lanka por meio de silhuetas distintas com alfaiataria refinada e detalhes texturizados, destacando a herança cultural do país.









Foto: divulgação



A diversidade internacional dos participantes também se tornou uma característica marcante de outro grande evento que acontecerá em Moscou neste outono - o BRICS+ Fashion Summit. Este fórum de grande escala sobre negócios da moda em economias de rápido crescimento será realizado em Moscou, de 28 a 30 de setembro, e reunirá mais de 200 líderes da indústria da moda de mais de 60 países para discutir o desenvolvimento de marcas locais, produção, investimento e tecnologia.



No BRICS+ Fashion Summit, o Brasil será representado por Aline Souza de Oliveira, Líder Especialista em Estratégia Comercial e Desenvolvimento de Negócios | B2B, Parcerias Corporativas e Experiências de Marca — FARM RIO, e Thalyta Ferraz, Assessora Sênior de Relações Institucionais do Conselho Brasileiro da Moda.



Refletindo sobre a importância de se manter fiel às raízes durante a expansão global, Aline observa: “Venho de uma marca que nasceu há quase 30 anos em um pequeno mercado independente no Rio de Janeiro, com apenas alguns metros quadrados e uma identidade muito própria. Hoje, a FARM RIO está presente em diferentes partes do mundo. Essa jornada me fez acreditar profundamente que uma marca não precisa abandonar suas origens para crescer. Muitas vezes, é justamente a força dessas origens que conquista a atenção do mundo”, afirma Aline.



Ela acrescenta: "Acredito que uma colaboração mais estreita entre criativos brasileiros e russos poderia levar a uma troca muito rica de perspectivas, técnicas, conhecimento, tecnologia, formas de produção e diferentes maneiras de ver o mundo".

