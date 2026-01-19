Morre Valentino Garavani, lenda da alta costura, dono do vermelho, aos 93 anos

Estilista parte poucos meses após o amigo e rival Giorgio Armani

Publicado em 19/01/2026 às 15:41

Alterado em 19/01/2026 às 15:56

O estilista italiano Valentino Garavani, fundador da grife de luxo que leva seu nome, morreu nesta segunda-feira (19), aos 93 anos.

A informação foi divulgada pela Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, que contou que o empresário "faleceu em paz em sua residência, em Roma, cercado pelo amor de seus entes queridos".

A morte do estilista ocorre três meses após o falecimento, aos 91 anos, de seu grande amigo e rival Giorgio Armani.

Natural de Voghera, na província de Pavia, Valentino se tornou um dos nomes mais lendários da moda internacional. Ao longo de sua extensa carreira, trabalhou com inúmeras mulheres da alta sociedade e do entretenimento, desde sua relação duradoura com a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Jacqueline Kennedy Onassis, iniciada em 1964, até nomes como Elizabeth Taylor, Sharon Stone e Linda Evangelista.



O famoso vermelho-valentino nesta edição da Alta Costura por Pierpaolo Piccioli Divulgação Valentino

Após décadas à frente da marca, Valentino deixou o comando da grife em 2007. Cinco anos depois, a marca foi vendida à empresa catariana Mayhoola for Investments, com o grupo Kering adquirindo, em 2023, uma participação de 30% no negócio por 1,7 bilhão de euros.

Nos últimos anos, o estilista fundou, ao lado do empresário Giancarlo Giammetti, com quem manteve um casamento desde os anos 1960, uma fundação de caráter estritamente filantrópico.

"Valentino, mestre indiscutível do estilo e da elegância e símbolo eterno da alta-costura italiana. Hoje a Itália perde uma lenda, mas seu legado continuará a inspirar gerações. Obrigada por tudo", escreveu a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, nas redes sociais.

O velório de Valentino ocorrerá em uma funerária na Piazza Mignanelli, na capital italiana, na próxima quarta (21) e quinta-feira (22). Já o funeral será realizado na sexta-feira (23), na Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, localizada na Piazza della Repubblica. (com Ansa)

Nome de cor

POR IESA RODRIGUES

Um mestre da moda para mulheres lindas, uma personalidade que virou nome de cor. Autor dos desfiles mais glamorosos de Paris. Suas coleções eram desfiladas pelas mais belas modelos, como Gisele, Naomi, Linda. Seu nome marca um tom de vermelho. Sempre incluía o casaco branco nas coleções, porque dizia que: "minha cliente não suja a roupa nas ruas, circula de carro com motorista pelo mundo. Branco é cor de pessoas ricas".



Vai fazer falta...