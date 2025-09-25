Prada apresenta em Milão coleção para 'sobreviver ao mundo'

Estilista disse que moda deve ser 'flexível e pronta para mudança'

Publicado em 25/09/2025 às 17:14

Alterado em 25/09/2025 às 17:14

A estilista Miuccia Prada disse que moda deve ser 'flexível e pronta para mudança' Foto: Ansa

A estilista italiana Miuccia Prada, designer-chefe da marca que carrega seu sobrenome, afirmou que a moda na atualidade é desenvolvida "pensando no mundo ao nosso redor", principalmente em "como encará-lo e como sobreviver".

A reflexão da empresária milanesa foi feita nesta quinta-feira (25), logo após o desfile da coleção desenvolvida ao lado de Raf Simons na Semana de Moda de Milão.

"Inevitavelmente, quando criamos, pensamos no mundo ao nosso redor. O futuro é desconhecido. Esta coleção nasceu como uma reação à incerteza. A moda deve ser flexível e pronta para a mudança, porque não sabemos o que nos espera; devemos estar sempre prontos para mudar", declarou Prada.

A designer ainda avaliou que os looks possuem o poder de "transformar, mudar e adaptar", além de carregar "combinações de diferentes elementos", que trazem a "possibilidade de escolha e, portanto, a liberdade, a autoridade e a autonomia de ação da mulher que os veste".

"É uma moda intrinsecamente conectada ao mundo, com significado e propósito. Como encarar o mundo e como sobreviver", acrescentou.

Prada mencionou que ela e o designer belga Simons "filtraram diferentes ideias" para elaborar a coleção apresentada na capital da região da Lombardia.

"O objetivo era fazer roupas contemporâneas, com influências de diferentes gêneros, que pudessem ser compostas e remixadas para se tornarem flexíveis", finalizou. (Ansa)