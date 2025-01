Dolce&Gabbana finalmente desembarca em Paris, com exposição antológica no Grand Palais

Publicado em 10/01/2025 às 12:54

Uma sala da exposição "Du coeur à la main" dedicada às criações da dupla italiana Dolce&Gabbana, no Grand Palais, em Paris Foto: Anne-Christine Poujoulat

A dupla de estilistas italianos Dolce&Gabbana desembarca pela primeira vez em Paris nesta sexta-feira, com uma exposição espetacular no Grand Palais: mais de 200 vestidos, joias e ternos que são uma homenagem ao artesanato italiano.

O desfile "Du coeur à la main" ("Do coração para a mão") foi um grande sucesso no ano passado em Milão e agora se tornou seu cartão de visita na capital da moda, onde a dupla nunca desfilou.

Organizado no recentemente reformado Grand Palais, com uma atmosfera suntuosa em cada uma das dez salas, "Du coeur à la main" mostra todas as influências de Domenico Dolce (siciliano) e Steffano Gabbana (milanês).

E as influências artísticas na Itália são inesgotáveis: o Renascimento, com uma sala que homenageia o Palácio Farnese, a inspiração clássica de Roma e Bizâncio, a devoção religiosa, o colorido das festas populares sicilianas, com uma sala inteiramente decorada com azulejos pintados à mão, o filme "O Leopardo".

Aberta até 31 de março, a exposição inclui uma reprodução do ateliê da dupla, onde suas funcionárias estavam ocupadas costurando vestidos nesta quinta-feira.

A exposição abre duas semanas antes do início da temporada de moda de Paris, primeiro com a Semana de Moda Masculina (21 a 26 de janeiro) e depois com a Alta Costura (27 a 30 de janeiro).

- Vestidos com apenas uma unidade-

A Dolce&Gabbana lançou sua primeira coleção há 40 anos, em 1985, com um lençol como cortina decorativa. Desde então, a dupla se tornou um dos principais nomes da moda italiana, com incursões em acessórios e decoração.

"Esta é a primeira vez que eles apresentam seu trabalho e revelam sua alta costura", disse Florence Müller, curadora da exposição.

Os desfiles da Dolce&Gabbana, sempre realizados em algum cenário italiano, das ruínas greco-romanas de Agrigento ao La Scala de Milão, se tornaram um dos eventos mais exclusivos do mundo da moda.

"São coleções bastante confidenciais, reservadas a clientes de alta costura", acrescenta a curadora. Alguns dos vestidos são únicos, explica.

Uma "Madonna" do pintor Rafael fica igualmente bem em uma jaqueta masculina ou em uma saia ampla feminina, bordada com lápis-lazúli. O famoso "Retrato de um Músico" (1485) de Leonardo da Vinci é tecido em seda e malha de algodão.

A era greco-romana é representada em camadas e vestidos com estampas mas geométricos, mas reinventada com referências do estilo cinematográfico peplum. "Os vestidos remetem à decoração, e vice-versa", explica a curadora.

Um enorme coração sangrento, dourado, no estilo das imagens religiosas barrocas, destaca-se na sala dedicada à devoção católica, com uma grande capa de renda preta bordada com fios de ouro e pedrarias.

Um repertório artesanal que tem feito sucesso para a marca, que em março do ano passado apresentou um balanço otimista, com um aumento de 17% nas vendas, atingindo 1,871 bilhão de euros (11,8 bilhões de reais).

A Dolce&Gabbana, no entanto, considera abrir seu capital, declarou explicou seu presidente, Alfonso Dolce, irmão do estilista, em julho de 2024.