A coragem de dizer não

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Publicado em 08/11/2026 às 13:07

Alterado em 08/11/2026 às 13:07

Dizem que uma das palavras mais difíceis de pronunciar é “não”. Curioso: apenas três letras, uma sílaba, nenhum esforço extraordinário da língua.



Ainda assim, há pessoas capazes de enfrentar reuniões intermináveis, administrar crises familiares e resolver problemas alheios com desenvoltura, mas que entram em colapso diante da necessidade de dizer um simples “não”.

Conheci uma mulher — vamos chamá-la de Helena — que sofria de uma espécie de generosidade compulsiva. Era incapaz de recusar qualquer pedido.



Se alguém precisava de ajuda, estava lá. Se surgia um compromisso de última hora, reorganizava a agenda. Se uma amiga precisava conversar, oferecia o ouvido, o ombro e todo o tempo que fosse necessário.



Certa vez, aceitou organizar a festa de aniversário de uma pessoa de quem nem gostava tanto assim. Passou três dias resolvendo problemas, comprando flores e negociando com fornecedores. No dia da festa, estava exausta. Quando lhe perguntaram se havia gostado, respondeu, naturalmente:



— Adorei!

Helena não mentia por maldade. Mentia por educação. Ou, melhor dizendo, por medo de desagradar.



Até que um dia aconteceu algo extraordinário. Uma conhecida pediu que ela assumisse mais uma tarefa. Helena respirou fundo, sentiu o coração acelerar e respondeu:



— Não posso.

Silêncio.



Um silêncio tão profundo que Helena quase pediu desculpas por tê-lo provocado.

A outra pessoa pareceu surpresa, mas respondeu:



— Tudo bem, sem problemas.



E seguiu sua vida. Helena passou as três horas seguintes tentando se recuperar da ousadia.

O episódio revela uma ironia da condição humana: às vezes, o sofrimento que imaginamos provocar no outro é muito maior dentro de nós.



Tememos decepcionar, perder o afeto, parecer egoístas. E, na tentativa de preservar todas as relações, comprometemos uma das mais importantes: a relação conosco.



Aprendemos cedo que ser bom significa estar disponível. A criança obediente recebe elogios; o adulto que nunca reclama é considerado fácil de conviver; o profissional que aceita tudo é visto como comprometido. Aos poucos, confundimos bondade com submissão, generosidade com obrigação e amor com disponibilidade irrestrita.



Assim, vamos dizendo “sim” quando tudo dentro de nós está dizendo “não”. E cada “sim” dado por medo pode carregar um pequeno abandono de si mesmo.



Esses desencontros não costumam acontecer de uma vez. São pequenas concessões, quase invisíveis: um convite aceito quando precisamos descansar, uma responsabilidade que não é nossa, uma conversa que nos esgota, um sorriso quando gostaríamos de sair correndo.



E ainda nos sentimos culpados por desejar um pouco de paz.



A culpa, aliás, é uma personagem curiosa. Aparece quando fazemos algo errado, mas também quando começamos a fazer algo certo por nós mesmos. Para quem passou a vida tentando agradar, estabelecer limites pode produzir a sensação de estar cometendo um crime. Mas nem toda culpa é sinal de erro. Às vezes, é apenas o desconforto de abandonar um velho padrão.



Há uma diferença essencial entre egoísmo e respeito por si. O egoísmo ignora o outro; o respeito por si reconhece que o outro importa, mas que nós também importamos.



Dizer “não” não é fechar o coração. É reconhecer que nosso tempo, nossa energia e nossa atenção são finitos. Não podemos atender a todas as expectativas, resolver todos os problemas e ainda preservar nossa serenidade. Embora algumas pessoas pareçam nos imaginar como um serviço de atendimento 24 horas, inclusive aos domingos e feriados.



Por trás da dificuldade de recusar está, muitas vezes, a necessidade de aprovação. Queremos ser amados, pertencer, ser reconhecidos como pessoas boas. Nada de errado nisso. O problema começa quando o preço da aceitação é a renúncia à própria autenticidade.



Quando concordamos apenas para sermos aceitos, deixamos de nos relacionar a partir de quem somos e passamos a representar quem imaginamos que esperam de nós. É uma forma silenciosa de exílio interior: estar cercado de pessoas e, ainda assim, distante de si mesmo.



Interromper esse movimento exige coragem. Não apenas para dizer “não”, mas para suportar a possibilidade de que o outro não goste. A palavra é breve; o que nos assusta é o que imaginamos depois dela: o rosto contrariado, o silêncio, a desaprovação, o risco de perder nosso lugar na expectativa de alguém.



Amadurecer emocionalmente também é compreender que não somos responsáveis por evitar todas as frustrações alheias. Podemos ser gentis sem sermos complacentes, amar sem concordar, ajudar sem nos sacrificar, discordar sem agredir.



Um limite saudável não precisa ser um muro. Pode ser uma porta que aprendemos a abrir e fechar com consciência. Relações verdadeiras suportam diferenças e recusas; o afeto que só permanece enquanto dizemos “sim” talvez não seja tão livre quanto imaginávamos.



Talvez a verdadeira coragem não esteja em enfrentar grandes perigos, mas em sustentar pequenas verdades cotidianas. Porque dizer “não” nem sempre é rejeitar o outro. Muitas vezes, é deixar de rejeitar a si mesmo.



E uma vida construída para não decepcionar ninguém pode terminar decepcionando justamente a pessoa que terá de vivê-la até o fim: nós mesmos.

Berenice Kuenerz, psicoterapeuta, coach, mentora em autoliderança e alta performance.