O que trouxe você até aqui não foi o que deu certo

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Publicado em 03/10/2026 às 17:55

Alterado em 03/10/2026 às 17:55

Se você parar para observar sua própria trajetória, vai perceber que foram os desafios, e não as vitórias fáceis, que te formaram.

Costumamos pensar que foram os momentos bons da nossa vida que nos trouxeram até onde estamos hoje. Mas se você parar para observar sua própria trajetória, vai perceber que não foi bem assim: foram os desafios, e não as vitórias fáceis, que te formaram.



Ao longo dos anos, aprendi, entre outras fontes, com meu mentor Fred Kofman, que qualquer problema, por mais incômodo que pareça, carrega uma informação extremamente valiosa: ele mostra onde você já tem uma habilidade pronta para ser usada e onde ainda existe algo a desenvolver. Um problema, visto assim, deixa de ser só um obstáculo e passa a ser um mapa.



Dentro desse mapa, três elementos aparecem sempre.



Curiosidade. É ela que pergunta: como vou sair dessa? O que vem depois? Como isso se desdobra se eu tomar a frente? É a curiosidade diante da vida que nos tira das fronteiras que nós mesmos desenhamos. Sem curiosidade, ficamos sempre no mesmo lugar.



Coragem. Não é ausência de medo, é agir apesar dele. Quando curiosidade e coragem se encontram, o efeito é enorme: são duas energias que nos tiram, de fato, da nossa zona de conforto.



Capacidade de sustentar o desconforto. Todo desafio te desloca do lugar onde você já sabe lidar com as coisas, mesmo que esse lugar seja ruim. É natural que o cérebro queira voltar para lá, afinal, é o que ele já conhece. Atletas treinam a capacidade de sustentar o desconforto o tempo todo; nós também podemos treiná-la.



Não existe crescimento, expansão ou manifestação de potencial sem esses três ingredientes!



E existe uma pergunta que atravessa qualquer desafio: quanta energia eu estou realmente disposta a investir para superar isso?



Foi o Fred quem me apresentou a uma ideia que gosto muito de repetir: o sucesso além do sucesso. É aquele resultado que não veio (você não venceu, não alcançou a meta), mas que, ainda assim, foi um sucesso completo, porque você topou o desafio. Teve curiosidade, teve coragem. Sustentou o desconforto. E isso, por si só, já é o que te leva um passo adiante de onde você estava. Esse é o verdadeiro sucesso!

Berenice Kuenerz é psicoterapeuta, coach, mentora em gestão emocional e alta performance