Viva enquanto estiver vivo

Ao contrário do que você possa pensar, este não é um artigo negativo. Se você valoriza a vida, ou se está avaliando valorizar mais do que tem valorizado, este artigo é para você!



Como você sabe, o final de ano nos convida a reflexões sobre como temos vivido, e como queremos viver o próximo ciclo que está chegando.



Vou te compartilhar as reflexões que tenho feito:



Temos um tempo definido de vida. Não sabemos quando será nossa partida dessa existência, mas em algum momento acontecerá, e sem possibilidade de qualquer negociação.



Essa visão de tempo me leva a valorizar cada dia que ainda tenho a oportunidade de estar por aqui no planeta.



Tenho tido cada vez mais consciência da total responsabilidade pelas escolhas que tenho feito, e como elas vêm definindo minha trajetória. Tenho cada vez mais realizado o quanto é importante ter essa consciência, porque o tempo de vida, de fato, é a maior preciosidade que posso ter.



Cada vez mais, percebo que estar vivo significa ter um espaço aberto de oportunidades que dependem, em grande parte, de minhas escolhas.



Não tenho nenhuma dúvida que a amplitude de minhas escolhas depende da amplitude que alcancei em minha mente ou nível de consciência. Também entendi que a vida é composta de experiências, e que estar aberto a elas inclui estar aberto para falhar, aprender e tentar novamente. Que objetivos que não foram alcançados, não são fracassos. São experiências que me possibilitam ir adiante com mais sabedoria.



Entendi que ir na direção de um novo objetivo nem sempre é fácil, porque dá medo. Por isso, a intenção deve ser muito clara, para que a intencionalidade seja forte e faça frente aos desafios que surgirão com certeza, porque é através deles que a Vida me treina. Quando o entusiasmo pelo caminho é maior do que a preocupação com a perfeição, magicamente ele se torna perfeito.



Recentemente escutei alguém dizer, em um vídeo, que ninguém chega ao topo da montanha por acaso.

Precisou intencionalidade, esforço, determinação e energia.



Por tudo isso, amigos que aqui me leem, parei, refleti e decidi:

Em 2026, não vou desperdiçar tempo. Mas isso não significará sair correndo em tudo, e sim qualificar meu tempo.



A cada situação que de alguma forma me impactar vou perguntar:



O que existe de bom ou interessante aqui?



O que existe nessa situação que ainda não percebi?



O que tenho para aprender e crescer aqui?



Existe algo para celebrar aqui?



A positividade prolonga a vida, a saúde, a criatividade, a jovialidade, e muito mais, portanto vou procurar estar em uma espiral ascendente, ainda que saiba que terei momentos de baixa, porque isso é natural para todos nós. A questão é não estacionar nesse lugar, apenas passar por ele.



Como já aprendi que uma espiral ascendente pode ser treinável, e que leva ao florescimento, me comprometo a praticar três emoções que acionam positividade:



Gratidão, que treina a mente a olhar, também, o lado bom da vida, percebendo detalhes positivos que deixamos de valorizar.



Serenidade, usando respiração consciente e pequenas pausas para aquietar a mente e acostumá-la a estar mais no momento presente, que é o tempo em que não existe ansiedade.



Interesse, olhando para cada situação com a pergunta: Como posso ampliar minha percepção através dessa situação? Tudo se renova constantemente, porque vida é movimento, portanto me comprometo a não congelar meu olhar, mas mantê-lo interessado e vivo.



Tenho entendido, e compartilho aqui com você, que a felicidade tão desejada, se pratica positivando a mente diariamente. Isso porque felicidade é, na verdade, aprender a navegar com diferentes mares e diferentes ventos, sem perder o foco no porto que se quer chegar.



Qual o porto que você quer chegar em 2026? Já pensou sobre isso?



Berenice Kuenerz. Psicóloga, Mentora em Gestão Emocional e Autoliderança.