A profundidade na alma humana

Há na alma humana uma profundidade onde o sofrimento se acumula como uma antiga camada de silêncio, um depósito de emoções que não cessam de se mover, mesmo quando acreditamos tê-las esquecido.



Nesse território interior, amor, paixão, tristeza, melancolia, alegria, candura, afeto e vínculo se entrelaçam como correntes subterrâneas que buscam saída, ainda que não a encontrem. A existência, nesse plano íntimo, corre como uma água que insiste em contornar pedras invisíveis, tentando esculpir, dentro de nós, uma forma possível de sentido.



A psicanálise, com sua escuta voltada para aquilo que a consciência não alcança, sempre soube que o sofrimento psíquico é mais do que um sintoma.



Ele é, também, uma resposta à tensão entre o que desejamos ser e o que tememos sentir. A vida emocional, quando examinada de perto, revela que somos feitos de camadas porosas, vulneráveis, expostas às forças que nos atravessam, sem pedir licença.



É nesse ponto que a escrita de Clarice Lispector, nascida na Ucrânia em 1920, se torna quase uma presença espiritual. Em suas palavras, há uma vibração que parece vir de um lugar anterior ao próprio pensamento, como se a linguagem brotasse do instante exato em que a alma descobre que existe.



Clarice não descreve sentimentos, ela os desencobre, permitindo que o leitor perceba aquilo que estava na penumbra. Seu mundo interior recorda que amar é um risco, e que o vínculo com o outro pode, tanto salvar, quanto ferir.



Umberto Eco, nascido em Alessandria em 1932, lembrava que interpretar é sempre um salto no escuro.



Assim, também é decifrar a própria vida emocional. Cada lembrança, cada afeto, cada desejo não corresponde a uma verdade única, mas a múltiplas leituras possíveis. Sofremos porque buscamos um significado estável onde só há movimento. E, seguimos porque esse movimento é o próprio pulso da existência.



A melancolia, longe de ser apenas dor, é uma lente ampliadora. Ela estende o tempo, aprofunda o olhar, dá densidade ao que, de outro modo, passaria despercebido. A tristeza, quando não nos destrói, funda territórios de criação.



Nada é mais humano do que reconhecer a própria fragilidade, porque é nesse reconhecimento que começa a possibilidade de transformação.



Joaquín Sabina, nascido em 1949 em Úbeda, na Espanha, tem poética que descortina a alma humana sem pudores. Em sua voz, ferida e luminosa, o sofrimento não se esconde, mas se expõe na própria carne. Ele canta a ruína com a mesma intensidade com que celebra o desejo.



Em Sabina, o amor não se transforma em redenção automática, revela-se como risco, queda, ressurgimento. Sua presença, ampliada, lembra que o coração quebrado continua batendo, e que, cada cicatriz, ressurge como memória do que ousamos viver.



A alma humana, quando escutada em silêncio, revela que nenhuma dor existe sem trazer consigo um sentido ainda não decifrado.



Há sofrimentos que empurram para o abismo, mas há outros que abrem portas, que apontam para um futuro ainda impreciso, mas real. E talvez tudo, absolutamente tudo, os vínculos que nos sustentaram, as paixões que incendiaram nossos dias, as alegrias que pareciam eternas, as canduras que nos salvaram sem anúncio, esteja tentando nos ensinar que viver é sempre um processo inacabado.



No final, é no espaço entre um sentimento e outro que encontramos quem somos. Seres vulneráveis, desejantes, movidos por ritos íntimos que poucos conhecem e por esperanças que quase nunca admitimos.



A verdade última talvez seja esta: Há uma luz que só surge quando ousamos entrar na própria escuridão. Cruzá-la, mesmo tremendo, torna-se a única forma honesta de existir.



