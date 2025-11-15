Você está esperando o futuro chegar?

Publicado em 15/11/2025 às 09:43

Se você está esperando, desista! O futuro não é algo que vem vindo em sua direção, é algo que você está construindo hoje, muitas vezes sem perceber, sem se dar conta, em cada decisão, escolha ou não escolha, e até em desistência.



Elena Espiñal, uma mestra em coaching, fez certa vez a pergunta: quanto tempo você pensa que vai durar o impacto das escolhas ou decisões que tomou na última semana?



Um dia, uma semana, três meses, um ano?



Essa reflexão me fez tomar consciência que nem sempre fazemos essa análise, que dependendo da importância da escolha ou decisão, pode ser fundamental.



Quando você joga uma pedrinha em um lago, ela forma círculos que variam de amplitude. Imagine que sua última decisão, que pode ter sido algumas horas atrás, é uma pedrinha que você arremessa em um lago de águas plácidas. Ela pode criar um único pequeno círculo na água, que se amplia e multiplica em grandes círculos.



Assim são nossas escolhas e decisões, são pedrinhas que jogamos formando nosso futuro. Umas tem curto impacto, outras tem impacto em anos.



Se fizermos uma rápida análise de nossa vida, veremos que decisões que tomamos anos atrás podem estar definindo ou influenciando situações atuais.



Quando abrimos nossa mente para a perspectiva que o futuro não é algo que está fora de nós, e que se espera acontecer, saímos de um mindset passivo para um mindset de protagonismo, onde assumimos a possibilidade de criação de nosso futuro.



A pergunta que nos orienta não é:

Que futuro irá me acontecer?

Mas: Que futuro quero construir?



O que quero alcançar? O que é importante para mim? O que tem valor para mim nesse momento de minha vida? O que me faria sentir realizado e satisfeito comigo mesmo?



Perguntas sobre a direção que desejo para minha vida são a base da construção de futuro.



A partir disso podemos imaginar futuros possíveis e atuar em coerência com eles. Isso chama-se desenhar conscientemente o futuro, e é uma necessidade estratégica.



A “criação de futuro” não é sobre sonhar acordado, é sobre usar o sonho, a imaginação, como um guia para tornar as ações do presente mais eficazes, intencionais e transformadoras.



Essa perspectiva de criação de futuro é incrível, porque ela volta seu foco para o PRESENTE, o AGORA.

A verdade é que nenhum futuro irá chegar sem primeiro ter sido construído no HOJE.



Você já se deu conta disso?



Eu te conto que depois que passei a entender o futuro sob essa perspectiva, isso mudou minha relação com o presente. Mudou o sentido de responsabilidade com minha vida. Mudou o valor que dou a cada dia, porque nele planto sementes de meu futuro.



Escolher conscientemente a melhor atitude para viver cada dia que começa é uma prática poderosa de construção de futuro.



Berenice Kuenerz, psicoterapeuta, life e business coach, mentora em gestão emocional.

