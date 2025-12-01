Um bistrô versátil

...

A Barra da Tijuca cresce de uma forma rápida em todos os setores, desde os grandes condomínios, como o Ilha Pura, até as revendedoras de automóveis, clínicas e escolas. Estas mudanças guardam segredos, lugares escondidos em endereços anotados nos celulares.

Um bom exemplo é o Coffee People, recém-inaugurado no Downtown, shopping a céu aberto, mais conhecido pelos cinemas e por ter tido um karaokê, raridade nesta cidade de samba e pagode.







Coffee People, novo bistrô na Barra Foto: divulgação







Mesa em volta de uma jabuticabeira Foto: Ines Rozario

Apesar da abertura com festa que incluiu shows, cantorias e até um strip-tease, como uma prévia do que será o conceito do lugar, o café é elegante, tem peças garimpadas em antiquários, como o lustre francês. Tem uma jabuticabeira cercada por uma mesa e cadeiras. Mais um jeito de galeria de arte, com obras do Eduardo Sued. E um painel lindo atrás de um sofá chesterfield.







Os sócios: Joseph Meyer e Alex Cristóvão, na inauguração Foto: divulgação







Obras de Eduardo Sued estreiam a ala de galeria de Arte Foto: divulgação



São contrastes que denunciam o gosto pela Arte e pelo show business dos sócios, Alex Cristóvão e Joseph Meyer, um carioca e o outro gaúcho (pelo sobrenome, de família de origem alemã).

Depois de algum tempo baseados no CasaShopping, abrem o Coffee People com projeto do Alê Cirino, com café da manhã, almoço e jantar. Além de comida e bebida, a pretensão é manter o ambiente versátil, ocupando o palco no fundo com saraus de poesia, talk shows, podcasts, shows e lançamentos de livros. Com a promessa de um clima burlesco, de vez em quando, para divertir.



A vitrine de tortas, a torta banoffi e a feijoada de sabor secreto Fotos: Ines Rozario

Na mesa

Inevitável: antes de escolher a mesa, a clientela fica hipnotizada pela vitrine de tortas. Só depois, decide se vai para o sofá chesterfield - bom para os altos, porque fica baixo em relação à mesa -, para a mesa de cinco lugares, para a jabuticabeira ou para o lado de fora, como nos bistrôs parisienses. No cardápio, a variedade de saladas, entradinhas (imperdível a de salmão defumado), pratos quentes e as tais tortas, em fatias generosas. Apenas um detalhe: Joseph confirma o talento múltiplo alemão e assina tudo! É chef autodidata, perfeccionista, exigente na qualidade dos ingredientes. Não gosta de aparecer, mas seus talentos se revelam não só nos pratos, como na autoria do belo painel plotado em uma das paredes. Alex, com experiência no mercado corporativo e a carreira começando como estagiário aqui no JB, cuida do salão e prestigia o time que recebe, pega os pedidos, serve e, se der vontade, leem poesias.

O Coffee People merece constar dos caderninhos e agendas de celulares. É um segredo que achei que valia a pena revelar.

Almoço executivo de segunda a quinta-feira, com entrada, prato principal e sobremesa. Aberto de segunda a domingo das 09 às 21h.

Algumas sugestões do Alex e do chef Joseph: fatia de torta de frango (R$ 28); nhoque caprese (R$ 58); fatia de quiche (R$ 32); panqueca american style (R$ 22); Três Marias, trio de coxinhas com cream cheese (R$ 26) e a focaccia de salmão cream (R$ 38). Peça logo a panqueca em dose dupla, uma só não basta.

Onde: Coffee People Bistrô: Shopping Downtown Avenida das Américas, 500 – bloco 7 – loja 111. Wpp (21) 2135-2539