Brasil deve ter pré-seleção para Copa de Tiramisù em 4 estados

Primeira etapa ocorrerá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul

Publicado em 22/03/2025 às 10:03

Alterado em 22/03/2025 às 10:12

Um dos segredos do tiramisú italiano é o queijo mascarpone Ansa

Quatro estados brasileiros devem receber etapas de pré-seleção para a Copa do Mundo de Tiramisù, que acontece anualmente em Treviso, no norte da Itália, e elege quem faz a melhor versão da tradicional sobremesa italiana.

A informação foi confirmada à Ansa pela nova embaixadora da Tiramisù World Cup (TWC) no Brasil e vencedora da competição em 2023, Patricia Guerra, por ocasião do "Dia do Tiramisù", celebrado nessa sexta-feira (21).

"Neste ano estão previstas etapas em quatro estados brasileiros. A primeira já confirmada será em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, no dia 24 de maio", anunciou.

Até o momento, no entanto, as sedes das outras fases ainda não foram reveladas. A expectativa é de que pelo menos uma pré-seleção seja realizada em São Paulo, como aconteceu em edições passadas.



As inscrições serão abertas em breve para candidatos amadores e apaixonados por confeitaria, e o vencedor representará o país na Copa do Mundo de Tiramisù na cidade de Treviso, na Itália. (com Ansa)